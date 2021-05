Dimagrire con la dieta delle fragole, menÃ¹: quanti chili si possono perdere?

Salute e benessere Diete

Dimagrire con la dieta delle fragole, menù: quanti chili si possono perdere? Dimagrire con la dieta delle fragole, menù: quanti chili si possono perdere?

Come dimagrire 3 chili con la dieta delle fragole a giugno: menù. Dimagrire velocemente 3 chili con la dieta delle fragole a giugno è possibile. Le fragole sono un frutto dalle mille proprietà benefiche per l’organismo ed in particolare sono fonte di vitamine e minerali e vantano proprietà lassative, diuretiche e depurative. Nello specifico nelle fragole si concentrano delle preziose fonti di vitamina C. Inoltre il frutto è ricco di: fosforo, calcio, magnesio e ferro. Si tratta poi di un alimento poco calorico: ogni 100 grammi contengono solo 33 calorie, per questo la dieta delle fragole promette di perdere 3 chili in sette giorni. La dieta delle fragole si basa su un piano alimentare che aiuta a sgonfiarsi e svolge un’azione detox efficace anche contro la cellulite e le smagliature. In più questo piano alimentare è indicato anche per beneficiare di una salutare azione antinfiammatoria.Fragole: proprietà beneficheQuesto frutto contiene molti importanti elementi nutritivi: una notevole quantità di acidi organici e flavonoidi antiossidanti, calcio e magnesio antigrasso, vitamina C antirughe e potassio diuretico. Le fragole sono state inserite tra i super cibi antietà nella speciale classifica ORAC (Oxygen Radical Absorbance Capacity) stilata dall’USDA (il dipartimento dell'agricoltura statunitense), per il contenuto record in sostanze antiossidanti benefiche per la salute.Fragole: aiutano a dimagrireGli antiossidanti contenuti nelle fragole (acido ellagico, vitamina C e flavonoidi) aiutano a dimagrire perché contrastano le infiammazioni che impediscono ad alcuni ormoni di stimolare il dimagrimento. Inoltre, questi antiossidanti presenti nelle fragole aumentano la produzione di un ormone chiamato adiponectina, che stimola il metabolismo e riduce l’appetito, e diminuiscono l’assorbimento di amidi. Inoltre, sono in grado di controllare il livello di zucchero nel sangue e quindi di prevenire il diabete e la formazione di grasso addominale. In pratica, consumate all’interno di una dieta equilibrata, consentono all’organismo di ristabilire la naturale capacità del corpo di perdere peso.Dimagrire 3 kg con la dieta delle fragole: menù della settimanaDieta delle Fragole: Perdi 3 Kg in una SettimanaLUNEDIColazione: un tè con limone, due fette biscottate integrali con marmellata di fragoleSpuntino: 150 g di fragolePranzo: 60 g di pasta con pomodoro e basilico, un uovo sodo, un piattino di spinaci lessi e conditi con olio e limoneMerenda: 150 g di fragoleCena: petto di pollo alla piastra con bieta lessa condita con olio e limoneMARTEDIColazione: un tè con limone, due fette biscottate integrali con marmellata di fragoleSpuntino: 150 g di fragolePranzo: pasta e lenticchie (50 g di pasta), 150 g di fragoleMerenda: 150 g di fragoleCena: petto di tacchino, insalata con due patate lesse e fagioliniMERCOLEDIColazione: un tè con limone, due fette biscottate integrali con marmellata di fragoleSpuntino: 150 g di fragolePranzo: 50 g di riso basmati con zucchine, 60 g di bresaolaMerenda: 150 g di fragoleCena: un trancio di salmone al vapore, broccoli romani al vaporeGIOVEDIColazione: un tè con limone, due fette biscottate integrali con marmellata di fragoleSpuntino: 150 g di fragolePranzo: passato di verdure condito con olio e parmigiano, un uovo sodoMerenda: 150 g di fragoleCena: arrosto di vitella, cicoria lessa condita con olio e limoneVENERDIColazione: un tè con limone, due fette biscottate integrali con marmellata di fragoleSpuntino: 150 g di fragolePranzo: zuppa di legumi, insalata mistaMerenda: 150 g di fragoleCena: una sogliola al vapore, cime di rapa al vapore condite con olio e limoneSABATOColazione: un tè con limone, due fette biscottate integrali con marmellata di fragoleSpuntino: 150 g di fragolePranzo: 60 g di orecchiette condite con pomodoro e basilico, 80 g di prosciutto crudo senza grassoMerenda: 150 g di fragoleCena: due uova alla coque, piselli, una fetta di paneDOMENICAColazione: un tè con limone, due fette biscottate integrali con marmellata di fragoleSpuntino: 150 g di fragolePranzo: 60 g di pasta al pesto, 80 g di bresaola, insalata mista.Merenda: 150 g di fragoleCena: orata al forno in crosta di patate, cicoria lessa condita con olio e limo

