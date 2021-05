Dimagrire con la dieta a basso indice glicemico: ecco il menÃ¹

Salute e benessere Dieta

Dimagrire con la dieta a basso indice glicemico: ecco il menù. Dimagrire con la dieta a basso indice glicemico è semplice basta seguire 5 regole ed il menù settimanale con alimenti a basso indice glicemico. Ma vediamo quali sono le 5 regole da seguire per dimagrire con la dieta a basso indice glicemico:Prima regola: privilegia i glucidi giusti: non se ne parla neanche di eliminare del tutto gli alimenti zuccherini o i farinacei: puoi mangiare tutti quei cibi che hanno un IG basso, in particolare frutta e verdura... tranne le carote cotte! In compenso, non cuocere troppo la pasta, perché la cottura aumenta l'IG. Riscopri il sapore delle lenticchie e di altri legumi. Seconda regola: insisti sulle proteine: a colazione o a cena, mangia, a scelta, carne, pesce, uova o addirittura formaggio, basta che non lo mangi col pane: meglio limitare i carboidrati. Accompagna gli alimenti ad IG basso con un po' di materie grasse. Se hai bisogno di fare merenda, due spuntini sono ammessi nella giornata, verso le 11 e le 17 sotto forma di frutta a guscio (noci, nocciole, mandorle...)Terza regola: sostituisci i grassi animali con dei grassi vegetali: è meglio per la salute. Preferisci il pesce alla carne, e comunque, le parti più magre. Condisci con dell'olio di colza o di noci e cucina con l'olio d'oliva. Perfetti ci cibi che contengono proteine vegetali.Quarata regola: limita gli alimenti modificati: raffinati, modificati da grassi e zuccheri aggiunti, il loro indice glicemico sale alle stelle! Ad esempio, mentre l'IG del riso basmati è di 50, quello del riso bianco a cottura veloce è di... 85! Nutriti nel modo più naturale possibile.Quinta regola: muoviti: facendo un'attività fisica regolare, non solo bruci dei grassi al momento dello sforzo, ma aumenti anche il tuo metabolismo di base, primo luogo di dispendio energetico. Affianca la tua dieta con un'attività fisica regolare (almeno 30 minuti al giorno).Dimagrire con la dieta a basso indice glicemico: ecco il menù completoEcco 4 esempi di colazione da scegliere nella settimana:Solo frutta: solo frutti, spruzzati di limone e cosparsi di foglie di menta o di melissa, o di fettine di zenzero.Proteinica: 2 frutti di stagione maturi, 100 g di tofu, 1 bicchiere di latte di mandorle, 2 o 3 albicocche secche (facoltative), 1 bevanda calda.Completa: 1 o 2 frutti, 1 uovo alla coque, yogurt, 2 fette di pane integrale (o integrale biologico) con una noce di burro o di margarina non idrogenata, purè di frutta, 1 bevanda calda.Elaborata: 3 - 4 cucc. di fiocchi d'avena + latte di mandorle, 3 cucc. di yogurt, 1 frutto a pezzetti, uva passa, mandorle, una bevanda calda.​Lunedì: pranzo con insalatona di verdure di stagione,filetto di pesce al vapore, Millefoglie di melanzane e pomodori, cotto al forno con un bicchiere di brodo di verdure e uno yogurt e crema di prugneCena: Insalata di lenticchie e verdure fresche e frittata alle erbette.Martedì: Pranzo - Verdurine primaverili saltate in padella, zucchine farcite al tofu e al philadelphia fresco e una tazza di quinoa bianco e rosso, crema di zucchine al finocchioCena: insalata, prosciutto crudo (Parma, San Daniele...) e spinaci agli champignon.Mercoledì: pranzo con zuppa di zucchine al coriandolo, toast di pane integrale al caprino e una tisana al basilico.Cena: Insalata di cetriolo, carpaccio di salmone con piselliGiovedì: Pranzo - Sardine farcite alle erbette e al cumino (con un filo di olio d'oliva), finocchio saltato e dolcetti all'albicocca.Cena: melone, insalata di riso bazmati allo zafferano con verdure di stagione crude, olive e un uovo sodoVenerdì: pranzo con zuppa di quinoa all'aglio e al latte di mandorle, purè di verdure invernali e lenticchie alle erbe e una mela cotta alla cannella non zuccherata.Cena: zucca farcita, dadini di speck e pinoli.Sabato: pranzo con zuppa di piselli, insalata mista di verdure di stagione crude condite, farro agli champignon e al parmigianoCena: lattuga e verdure di stagione al vapore.Domenica: pranzo con zuppa di carote, porri e sedano, triglia alla griglia, porri saltati e una mela al forno e granella di mandorle.Cena: insalata di valeriana e basilico, pasta al dente, salsa ai funghi e al tofu

