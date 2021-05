Gravissimo incidente in contrada Pagliarelli a Cava D'Aliga: 3 feriti FOTO

Cronaca Scicli

Gravissimo incidente stradale oggi pomeriggio intorno alle ore 14 in contrada Pagliarelli a Cava d'Aliga. Lo scontro è avvenuto tra un'auto, una Nissan Qashqai e una moto. Sul posto sono intervenute tre ambulanze. Grave uno dei tre feriti per cui è stato richiesto l'intervento dell'elisoccorso. Due feriti, tra cui la donna alla guida dell'auto estratta dalle lamiere, sono stati trasferiti in ambualnza al Pronto Soccorso dell'ospedale Maggiore di Modica. Sul posto le Forze dell'Ordine per i rilievi dell'incidente. (Foto Assenza)

