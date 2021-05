Cronaca Scicli

Incidente a Marina di Modica: morto il 79enne di Scicli

E’ deceduto il 79enne Franco Campailla di Scicli, vittima di un incidente stradale avvenuto ieri pomeriggio sulla Sp 66, all’ingresso di Marina di Modica. L'anziano sciclitano è morto all'ospedale Cannizzaro di Catania dove era stato trasportato in elisoccorso a seguito delle gravi ferite riportate nell'incidente. Il 79enne era a bordo di una moto quando per cause ancora in accertamento era finito sotto un camion proveniente da Sampieri.

