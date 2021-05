Attualità Scicli

Scicli: confronto per la stagione estiva

A Scicli Capitaneria, Comune e gestori dei lidi balneari a confronto. In vista della stagione estiva un dialogo costruttivo nell'ottica della collaborazione fra istituzioni e privati. Si è tenuto nei giorni scorsi, nell'aula consiliare del Comune di Scicli, un incontro, voluto dalla giunta Giannone, fra il comandante della Capitaneria di Porto di Pozzallo, Donato Zito, la stessa amministrazione comunale e i gestori dei lidi balneari. Come è noto ai più, Scicli ha la fascia costiera più estesa della provincia, con venti chilometri di costa e ben quattro località balneari, ciascuna con identità e proposte ricettive diverse: Playa Grande, Donnalucata, Cava d'Aliga-Bruca e Sampieri. Da qui l'esigenza di creare un canale di comunicazione preventivo che consenta di assicurare i servizi ai bagnanti e ai fruitori del litorale sciclitano in sicurezza, con le tutele di legge.E' la prima volta che la stagione estiva viene preceduta da una attività di coordinamento che serva a evitare incomprensioni fra i privati gestori degli chalet e dei lidi, e le istituzioni che hanno il compito di far rispettare le leggi. Un generale plauso è stato tributato all'iniziativa, che permetterà di avere una sorta di governance della gestione del litorale durante l'estate 2021, stagione in procinto di iniziare e segnata già da importanti segnali di ripresa economica per le attività economiche di Scicli.

