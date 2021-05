Attualità Asp Ragusa

Covid Ragusa, 805 positivi e altro morto Covid Ragusa, 805 positivi e altro morto

Positivi al Covid 19 ancora in provincia di Ragusa. Secondo i dati diffusi oggi, 28 maggio, dal bollettino dell’Asp di Ragusa in totale i positivi al Covid nel Ragusano sono 805 di cui 781 in isolamento domiciliare, 19 ricoverati in ospedale e 5 nella Rsa Covid dell’ospedale Maria Paternò Arezzo di Ragusa. Sale il numero dei morti a 273. Un altro morto è stato registrato nel Ragusano nelle ultime 24 ore.Ecco nel dettaglio i positivi elencati nel Bollettino Asp Ragusa di oggi 28 maggio Comune per Comune:27 (-1) Acate21 (+3) Chiaramonte Gulfi144 Comiso0 Giarratana COVID FREE22 (-2) Ispica33 (+5) Modica2 Monterosso12 Pozzallo118 (-6) Ragusa24 (-2) Santa Croce Camerina20 (-6) Scicli358 (-23) Vittoria

Positivi al Covid 19 ancora in provincia di Ragusa. Secondo i dati diffusi oggi, 28 maggio, dal bollettino dell’Asp di Ragusa in totale i positivi al Covid nel Ragusano sono 805 di cui 781 in isolamento domiciliare, 19 ricoverati in ospedale e 5 nella Rsa Covid dell’ospedale Maria Paternò Arezzo di Ragusa. Sale il numero dei morti a 273. Un altro morto è stato registrato nel Ragusano nelle ultime 24 ore.

Ecco nel dettaglio i positivi elencati nel Bollettino Asp Ragusa di oggi 28 maggio Comune per Comune:

27 (-1) Acate

21 (+3) Chiaramonte Gulfi

144 Comiso

0 Giarratana COVID FREE

22 (-2) Ispica

33 (+5) Modica 2 Monterosso

12 Pozzallo

118 (-6) Ragusa

24 (-2) Santa Croce Camerina

20 (-6) Scicli

358 (-23) Vittoria