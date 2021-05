Finanziamento per la Basilica Maria SS Annunziata di Comiso

Appuntamenti Diocesi

Plauso del Sindaco per il consistente finanziamento che la Basilica Maria SS Annunziata è riuscita ad ottenere e che sarà impegnato per il restauro di tutta la facciata e del campanile. “Dopo l’intervento alla cupola, il restauro della facciata è un importante tassello che si aggiunge”. Dichiarazioni di Maria Rita Schembari e di Don Gino Alessi, Parroco della Basilica. “E’ arrivato il giorno della firma del contratto che sancisce l’avvio delle opere di restauro della Basilica Maria SS Annunziata – dichiara il sindaco – che si aggiungono ai lavori di ristrutturazione della cupola, già avviati. Sebbene il Comune di Comiso, in questo caso, non sia attore, tuttavia è per me motivo di vanto sapere che una tra le chiese più belle della nostra città, tornerà al suo iniziale lustro.È un tassello importante che si incastona in una visione ampia non solo per quanto concerne lo splendore di un luogo di culto, ma perché la Basilica, così come altre interessanti opere di valenza artistica, storica ed architettonica sarà ancora più appetibile da un punto di vista turistico. Perché- continua il primo cittadino – pensare al turismo oggi è di rilevanza strategica, alla luce di una ripresa, anche se lenta, della normalità”. “Il finanziamento – ha dichiarato Don Gino Alessi, Parroco della Basilica - relativo al così detto bonus facciate, è divenuto realtà grazie alla buona volontà, alla disponibilità, alla determinazione di Don Roberto Asta Amministratore Apostolico della Diocesi di Ragusa, di tutta la Curia, dei progettisti Ing. Simona Sidoti e Ing. Carmelo Sidoti e dell’amico Enzo Malvaso.Nel contesto degli interventi previsti con tale finanziamento sarà proprio il restauro della Basilica della SS. Maria Annunziata, a cura della IBIX Cantieri, il primo in Italia su un luogo di culto, il primo su un edificio di tale bellezza e di tale prestigio storico, culturale, valore testimoniale e religioso”.

