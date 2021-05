Ragusa, il consigliere Carmelo Anzaldo ricorda Giornata Mondiale Emergency

Appuntamenti Ragusa

Il 27 maggio nel mondo si è celebrata la giornata internazione della Medicina di Emergenza-Urgenza, l'Emergency-Medicine Day. giunta al suo quarto anniversario. Per l’occasione il consigliere comunale di Ragusa Carmelo Anzaldo ha voluto così ricordarla “lo scopo di questa giornata, promossa dalla Società Europea di medicina d'Emergenza-Urgenza, è quello di portare all'attenzione del vasto pubblico l'importanza che questa disciplina riveste all'interno dei Sistemi Sanitari pubblici in tutti i paesi quale garanzia di professionalità e qualità delle cure. Il tema base della campagna di quest'anno verte attorno al motto WE ARE ALWAYS THERE FOR YOU – Noi siamo sempre lì per voi - a significare la continuità con la quale il Pronto Soccorso ed i sistemi di emergenza 118 garantiscono tutto questo h 24, sette giorni su sette, per tutto l'anno.Ringraziamo l'impegno di medici, infermieri ed operatori socio-sanitari che ogni giorno "scelgono" questo lavoro. Non sono eroi, ma pienamente convinti di svolgere la "professione sanitaria più bella del mondo". (da.di.)

