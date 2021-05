Salute e benessere Diete

Schema dieta chetogenica 7 giorni per dimagrire 4 kg: pro e contro Schema dieta chetogenica 7 giorni per dimagrire 4 kg: pro e contro

Lo schema della dieta chetogenica dei 7 giorni può far dimagrire fino a 4 kg, vediamo come funziona e i pro e i contro. La dieta chetogenica è la dieta più seguita per dimagrire. La dieta chetogenica si basa su un’alimentazione ricca di proteine e grassi, ma povera di carboidrati ed è spesso utilizzata da chi fa molto sport, specialmente dai body builder, per bruciare in fretta i lipidi e conservare e definire la massa magra. La dieta chetogenica che elenchiamo di seguito consente di perdere fino a 4 kg in una settimana, ma ha molti contro che occorre sapere.Dieta chetogenica: come funziona?La dieta chetogenica si basa su un’alimentazione ad alto contenuto di grassi e proteine, abbandonando quasi del tutto i carboidrati, per obbligare l’organismo in questo modo a bruciare i grassi. Suggerita per controllare gli attacchi epilettici, oggi è molto utilizzata da chi vuole perdere peso in breve tempo (fino a 4 kg in una settimana), da chi vuole abbassare il colesterolo cattivo oppure da chi soffre di diabete di tipo 2.Dieta chetogenica: cosa mangiare e cosa non mangiareCosa mangiare: Per chi vuole seguire una dieta di questo tipo, è consigliabile consumare: uova, pollame, salsiccia, agnello, tacchino, carne, pesce, formaggi, affettati, pistacchi, noci, mandorle e come unico pane consentito, quello di segale. Sì alle verdure (anche 500 grammi al giorno) come asparagi, funghi e broccoli. Come condimento, meglio l’olio extravergine d’oliva, rispetto al burro.Cosa non mangiare: Evitare assolutamente pasta, pane, riso, bevande zuccherate, pizza, gelato e verdure come patate, carote e piselli, poiché contengono molti carboidrati.Dieta chetogenica: pro e controProIl principale vantaggio di questa dieta è che consente di perdere chili rapidamente, senza danneggiare la massa magra, ma solo intaccando la massa grassa.ControVe ne sono alcuni e riguardano soprattutto lo stato di salute. Questo tipo di dieta, infatti, stimola la formazione di corpi chetonici, come l’acetone, l’aceto acetato e il 3-idrossibutirrato, che se prodotti in quantità normali, il nostro organismo smaltisce senza problemi attraverso reni e polmoni, ma se questa produzione comincia ad aumentare, il loro accumulo nel sangue (definito chetosi, appunto) abbassa il pH ematico con conseguente acidosi metabolica.Dieta chetogenica: effetti indesideratiQuesto può portare a: vertigini, debolezza, ipoglicemia e disturbi gastro-intestinali, mal di teste, alitosi e sensazione diffusa di stanchezza, dovuta alla carenza di zuccheri.Aumento del colesterolo dovuto alla grande quantità di grassi ingeriti, affaticamento di reni e fegato, che devono lavorare il doppio per smaltire le tossine.Aumento dello stress, perché l’organismo deve far fronte alla situazione di carenza di zuccheri e deve sopperire bruciando i grassi.Dieta chetogenica esempio di menù settimanaleFermo restando che ogni dieta deve essere personalizzata ed è sempre raccomandato chiedere il parere del proprio medico o di uno specialista, un esempio di menù settimanale di dieta chetogenica può essere il seguente:Schema dieta chetogenica 7 giorni per dimagrire:LunedìColazione: Yogurt intero (2 vasetti), piccolo panino con prosciutto cottoPranzo: merluzzo, melanzane arrostite (circa 300 grammi), 1 mela piccolaCena: pollo (200 gr), insalata, 1 frutto piccoloMartedìColazione: latte vaccino intero (una tazza ca 200 ml), 1 fetta di pane con burroPranzo: braciola di maiale (200 gr), zucchine (300 gr), 1 frutto piccoloCena: tacchino (250g) insalata mista con pomodori, piccolo fruttoMercoledìColazione: latte intero e ciotola frutti rossiPranzo: gamberoni (250 gr), spinaci, piccolo fruttoCena: omelette, radicchio, piccolo fruttoGiovedìColazione: yogurt intero con muesli frutta seccaPranzo: insalata di pomodori (200 grammi) ricotta (150 gr. circa), fruttoCena: orata, lattuga, fruttoVenerdìColazione: pudding di semi di chia (1 porzione)Pranzo: insalata di polpo, carciofi, fruttoCena: pesce al forno, bieta all’agro, olio evo, fruttoSabatoColazione: latte intero e 2 fette biscottatePranzo: bistecca di manzo, funghi, fruttoCena: scaloppine al limone, broccoletti ripassati in padella, fruttoDomenicaColazione: yogurt intero con frutti rossi freschiPranzo: lombo di vitello con funghi, fruttoCena: salmone, cavolfiore, fruttoPer gli spuntini si può optare per noci, pistacchi e mandorle, parmigiano, rotolini di pancetta con formaggio e tanti altri sfizi grassi e proteici. Per i condimenti l’olio evo è perfetto, ma questa dieta permette anche il burro. E’ necessario prestare attenzione alle corrette quantità degli alimenti che vanno stabilite da un professionista della nutrizione.Dieta chetogenica: a chi va bene e a chi non va benePer chi va benePer chi soffre di attacchi epilettici;per gli sportivi, che praticano body building;per chi soffre di patologie metaboliche, come l’obesità o il sovrappeso;per chi soffre di diabete di tipo 2, per controllare la glicemia.Per chi non va benePer chi soffre di diabete di tipo 1;per chi soffre di patologie ai reni e al fegato;chi è in gravidanza, poiché ha bisogno di una dieta bilanciata;chi è nella fase della pubertà, perché ha bisogno di tutti i nutrienti per una crescita sana e bilanciata.

Lo schema della dieta chetogenica dei 7 giorni può far dimagrire fino a 4 kg, vediamo come funziona e i pro e i contro. La dieta chetogenica è la dieta più seguita per dimagrire. La dieta chetogenica si basa su un’alimentazione ricca di proteine e grassi, ma povera di carboidrati ed è spesso utilizzata da chi fa molto sport, specialmente dai body builder, per bruciare in fretta i lipidi e conservare e definire la massa magra. La dieta chetogenica che elenchiamo di seguito consente di perdere fino a 4 kg in una settimana, ma ha molti contro che occorre sapere.

Dieta chetogenica: come funziona?

La dieta chetogenica si basa su un’alimentazione ad alto contenuto di grassi e proteine, abbandonando quasi del tutto i carboidrati, per obbligare l’organismo in questo modo a bruciare i grassi. Suggerita per controllare gli attacchi epilettici, oggi è molto utilizzata da chi vuole perdere peso in breve tempo (fino a 4 kg in una settimana), da chi vuole abbassare il colesterolo cattivo oppure da chi soffre di diabete di tipo 2. Dieta chetogenica: cosa mangiare e cosa non mangiare

Cosa mangiare: Per chi vuole seguire una dieta di questo tipo, è consigliabile consumare: uova, pollame, salsiccia, agnello, tacchino, carne, pesce, formaggi, affettati, pistacchi, noci, mandorle e come unico pane consentito, quello di segale. Sì alle verdure (anche 500 grammi al giorno) come asparagi, funghi e broccoli. Come condimento, meglio l’olio extravergine d’oliva, rispetto al burro.

Cosa non mangiare: Evitare assolutamente pasta, pane, riso, bevande zuccherate, pizza, gelato e verdure come patate, carote e piselli, poiché contengono molti carboidrati.

Dieta chetogenica: pro e contro

Pro

Il principale vantaggio di questa dieta è che consente di perdere chili rapidamente, senza danneggiare la massa magra, ma solo intaccando la massa grassa.

Contro

Ve ne sono alcuni e riguardano soprattutto lo stato di salute. Questo tipo di dieta, infatti, stimola la formazione di corpi chetonici, come l’acetone, l’aceto acetato e il 3-idrossibutirrato, che se prodotti in quantità normali, il nostro organismo smaltisce senza problemi attraverso reni e polmoni, ma se questa produzione comincia ad aumentare, il loro accumulo nel sangue (definito chetosi, appunto) abbassa il pH ematico con conseguente acidosi metabolica. Dieta chetogenica: effetti indesiderati

Questo può portare a: vertigini, debolezza, ipoglicemia e disturbi gastro-intestinali, mal di teste, alitosi e sensazione diffusa di stanchezza, dovuta alla carenza di zuccheri.

Aumento del colesterolo dovuto alla grande quantità di grassi ingeriti, affaticamento di reni e fegato, che devono lavorare il doppio per smaltire le tossine.

Aumento dello stress, perché l’organismo deve far fronte alla situazione di carenza di zuccheri e deve sopperire bruciando i grassi.

Dieta chetogenica esempio di menù settimanale

Fermo restando che ogni dieta deve essere personalizzata ed è sempre raccomandato chiedere il parere del proprio medico o di uno specialista, un esempio di menù settimanale di dieta chetogenica può essere il seguente: Schema dieta chetogenica 7 giorni per dimagrire:

Lunedì

Colazione: Yogurt intero (2 vasetti), piccolo panino con prosciutto cotto

Pranzo: merluzzo, melanzane arrostite (circa 300 grammi), 1 mela piccola

Cena: pollo (200 gr), insalata, 1 frutto piccolo

Martedì

Colazione: latte vaccino intero (una tazza ca 200 ml), 1 fetta di pane con burro

Pranzo: braciola di maiale (200 gr), zucchine (300 gr), 1 frutto piccolo

Cena: tacchino (250g) insalata mista con pomodori, piccolo frutto

Mercoledì

Colazione: latte intero e ciotola frutti rossi

Pranzo: gamberoni (250 gr), spinaci, piccolo frutto

Cena: omelette, radicchio, piccolo frutto Giovedì

Colazione: yogurt intero con muesli frutta secca

Pranzo: insalata di pomodori (200 grammi) ricotta (150 gr. circa), frutto

Cena: orata, lattuga, frutto

Venerdì

Colazione: pudding di semi di chia (1 porzione)

Pranzo: insalata di polpo, carciofi, frutto

Cena: pesce al forno, bieta all’agro, olio evo, frutto

Sabato

Colazione: latte intero e 2 fette biscottate

Pranzo: bistecca di manzo, funghi, frutto

Cena: scaloppine al limone, broccoletti ripassati in padella, frutto Domenica

Colazione: yogurt intero con frutti rossi freschi

Pranzo: lombo di vitello con funghi, frutto

Cena: salmone, cavolfiore, frutto

Per gli spuntini si può optare per noci, pistacchi e mandorle, parmigiano, rotolini di pancetta con formaggio e tanti altri sfizi grassi e proteici. Per i condimenti l’olio evo è perfetto, ma questa dieta permette anche il burro. E’ necessario prestare attenzione alle corrette quantità degli alimenti che vanno stabilite da un professionista della nutrizione. Dieta chetogenica: a chi va bene e a chi non va bene

Per chi va bene

Per chi soffre di attacchi epilettici;

per gli sportivi, che praticano body building;

per chi soffre di patologie metaboliche, come l’obesità o il sovrappeso;

per chi soffre di diabete di tipo 2, per controllare la glicemia.

Per chi non va bene

Per chi soffre di diabete di tipo 1;

per chi soffre di patologie ai reni e al fegato;

chi è in gravidanza, poiché ha bisogno di una dieta bilanciata;

chi è nella fase della pubertà, perché ha bisogno di tutti i nutrienti per una crescita sana e bilanciata.