Le fragole come rimedio naturale di bellezza viso, ecco alcuni consigli per un uso casalingo di benessere. Le fragole sono un ottimo rimedio naturale di bellezza. Non tutti sanno che questo colorato frutto può essere usate come rimedio contro le occhiaie, come esfoliante e contro le macchie della pelle.Fragole: benefici per la saluteLe fragole contengono un'elevata percentuale di calcio e sono dotate di fosforo, ferro, magnesio, zolfo e potassio. Sono tra i vegetali più ricchi di vitamina C (100 g di fragole ne contengono 54 mg, mentre la stessa quantità di arance ne contiene 50 mg).Le fragole, essendo costituite per il 90% di acqua in cui sono disciolte le sostanze nutritive, forniscono solo 27 kcal per 100 g di prodotto e per questo motivo sono consigliabili nei regimi dietetici dimagranti, oltre che per l'alimentazione dei diabetici, consumate ovviamente senza zucchero. La parte radicale della pianta di fragole può essere sfruttata per le sue proprietà aperitive, depurative e diuretiche. Le foglie sono apprezzate come antidiarroico, astringente cutaneo, cicatrizzante e antiemorragico. La presenza di acido salicilico la rende utile a chi soffre di reumatismi. Il suo potere lassativo, dovuto alla presenza degli acheni (i piccoli granuli presenti sulla superficie esterna, che sono i semi), rende la fragola un alimento utile in caso di intestino pigro.Le fragole sono anche un alleato della bellezza: con la polpa del frutto si può preparare una maschera per il viso con proprietà purificanti e astringenti. Applicare la polpa schiacciata sul viso e lasciare agire per 15 minuti.Fragole contro le occhiaie:Le occhiaie o le borse sotto gli occhi possono essere la conseguenza di mancanza di riposo, della ritenzione idrica o della depressione. Questo problema che colpisce il nostro viso ci fa apparire perennemente stanchi e ha conseguenze terribili sulla nostra bellezza. Le fragole hanno proprietà antinfiammatorie che possono aiutarci a ridurre visibilmente le occhiaie e le fastidiose borse sotto gli occhi. Vi basterà posizionare delle rondelle di fragola fresca sulla zona interessata e lasciare agire per 10 minuti.Fragole come esfoliante della pelleLe fragole hanno anche proprietà utili per l’esfoliazione della pelle, quindi per eliminare le cellule morte. Proprio per questo motivo, possono essere usate per preparare un esfoliante naturale dal profumo davvero irresistibile. Basta tritare qualche fragola fino a ottenere una crema e mischiarle con un cucchiaino di zucchero e uno di olio d’oliva. Applicate l’esfoliante naturale su tutto il corpo con massaggi circolari per facilitare l’eliminazione delle cellule morte della pelle. Il risultato sarà una pelle morbida, liscia, idratata e rigenerata.Fragole per la bellezza della pelleIl succo di fragola è l’ideale per una pelle sana, rigenerata e giovane. È ricco di antiossidanti, che aiutano a rinnovare le cellule della pelle e a donare uno splendore naturale davvero unico. Per sfruttare questi benefici, vi consigliamo di bere succo di fragola naturale e di applicare delle fragole direttamente sulla pelle almeno tre volte a settimana. Fragole contro le macchie della pelleL’acido salicilico delle fragole è ottimo per rimuovere le cellule morte e per eliminare le macchie della pelle. Una buona maschera alle fragole può essere utile per recuperare il tono naturale della pelle, eliminando le macchie o altre alterazioni della cute.Preparate una crema tritando 3 fragole, aggiungete qualche goccia di succo di lime e un cucchiaino di olio d’oliva. Mischiate bene gli ingredienti e applicate sulla pelle, lasciando agire per 15-20 minuti. Per ottenere buoni risultati, è necessario applicarla 2 volte a settimana.

