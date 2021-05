Porticciolo di Donnalucata, Ragusa: iter articola e complesso

Politica Scicli

Stanno proseguendo le analisi di caratterizzazione ambientale dei materiali di dragaggio, prelevati nelle scorse settimane, del porticciolo di Donnalucata, territorio di Scicli. L’assessorato regionale per le Infrastrutture ha già consegnato i materiali all’assessorato regionale all’Ambiente che ha avviato l’iter di riconoscimento degli stessi materiali. Da ciò dipenderà l’avvio degli interventi sul posto per eliminare in via definitiva il fondo sabbioso. Sono le rassicurazioni che arrivano dal deputato regionale Orazio Ragusa dopo gli allarmi che, in queste ultime ore, sono stati lanciati dal Pd rispetto al presunto abbandono dell’infrastruttura in questione. “Nessuno ha dimenticato il porticciolo di Donnalucata – continua l’on. Ragusa – e la sua valenza per la marineria e i diportisti. Subito dopo che sarà compiuto questo passaggio, saranno messi a bando gli interventi per la messa in sicurezza.Quindi, nessun allarme ma solo la prassi da seguire nel contesto di un iter, purtroppo, molto lungo e articolato, il tutto reso più complesso dall’attuale situazione emergenziale con riferimento al Covid. Pungoli senz’altro positivi quelli che arrivano anche dagli amici del Pd. Cerchiamo di andare avanti con spirito propositivo sapendo che la strada percorsa è stata la migliore possibile e che dobbiamo tutti assieme operare in sinergia per garantire risposte importanti alla nostra comunità, come abbiamo sempre cercato di fare in tutti questi anni”.

