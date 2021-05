Cucina Ricetta

Fragole e yogurt: ricetta veloce per un dolce buonissimo Fragole e yogurt: ricetta veloce per un dolce buonissimo

Fragole e yogurt: ricetta veloce per un dolce buonissimo. Le fragole sono da sempre considerate un frutto ideale per preparare i dolci in questo periodo dell’anno. Esistono diverse ricette con le fragole, noi ne elenchiamo una di un dolce veloce con fragole, yogurt e biscotti, velocissima da preparare e buonissimo da mangiare.Ricetta veloce con fragole e yogurt: ingredienti2 vastti di yogurt alla fragola 12 biscotti secchi 100 g. fragoleSucco di limone q.b.Zucchero q.b.Ricetta dolce veloce con fragole e yogurt: preparazionePer prima cosa lavate e pulite le fragole privandole delle foglie. Poi tagliatele a pezzetti e riponetele in una ciotola con un poco di zucchero ed una spruzzata di succo di limone. Nel frattempo, prendete i bicchieri e spalmate sul fondo di ognuno un cucchiaino o più di yogurt alla fragola. Successivamente, sbriciolatevi con le mani circa due biscotti, ricoprite con lo yogurt su cui andranno i pezzetti di fragole. Sbriciolate altri biscotti, altro yogurt e altre fragole. Continuate così fino all’orlo del bicchiere, finendo con i pezzetti di fragole. Infine riponete il dolce con fragole e yogurt nel frigo almeno per un’ora prima di mangiarlo.

