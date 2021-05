Cronaca Modica

Grave incidente a Marina di Modica: moto sotto camion

Grave incidente stradale all’ingresso di Marina di Modica. Una moto per cause in corso di accertamento è finita sotto un camion. Sul posto l’ambulanza del 118 che ha richiesto l’intervento dell’elisoccorso. Il motociclista è stato trasferito in elisoccorso. Sul posto la Polizia Municipale.

