E' un 79enne di Scicli, il ferito dell'incidente a Marina di Modica

E’ un 79enne di Scicli, il motociclista rimasto ferito oggi nell’incidente stradale avvenuto all’ingresso di Marina di Modica. L’anziano sciclitano viaggiava a bordo di una moto quando per cause in corso di accertamento è finito sotto un camion. Il 79enne è stato trasferito in elisoccorso al Trauma Center di Catania. Per i rilievi dell’incidente è intervenuta la Polizia Municipale di Modica.

