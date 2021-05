Psycho Covid Ragusa, in 3.000 hanno utilizzato il test: ecco come fare

Attualità Asp Ragusa

Ragusa, 27 maggio 2021- All’Asp di Ragusa si è svolto un seminario di approfondimento con tutti gli psicologi e psicoterapeuti che attualmente operano, ogni giorno, per sostenere e affrontare al meglio le persone in questo lungo periodo di emergenza sanitaria. Il seminario ha registrato la partecipazione del direttore sanitario aziendale, Raffaele Elia, e del presidente delle Società di psicologia, oltre che ideatore del questionario in uso presso l’ASP, Vito Tummino. Ha aperto i lavori il dott. Salvatore Guastella, direttore UOC Coordinamento Area di Staff (nella foto). Circa tremila gli utenti che hanno utilizzato, ad oggi, l’applicazione “Psycho-Covid 19” per l'autovalutazione dello stato di equilibrio psicologico. L'interessante evento è stato orientato a invitare i professionisti a inserire, nella loro “cassetta degli attrezzi" anche il test. Test che vede l'interesse di diverse università italiane ed estere e che è stato presentato per essere accettato all'expo universale di Dubai del 2022.La ASP di Ragusa promuove il test con lo scopo di aiutare le persone a valutare il proprio livello di stress in relazione al Covid-19 e alle sue conseguenze. Il test è disponibile al link www.psycho-covid19.it Il Questionario Psycho-Covid19 è una Web App fatta per essere utilizzata nel contesto della autovalutazione del disagio da Pandemia. Il Questionario può aiutare ad aumentare la consapevolezza delle esperienze particolari o delle forme di disagio psicologico. Il Questionario non è destinato a essere un sostituto per la consulenza professionale psicologica, medica o psichiatrica, la valutazione, la diagnosi o il trattamento. Esso non deve essere inteso a costituire alcun tipo di diagnosi o la raccomandazione di assistenza sanitaria. È destinato a persone di età superiore ai 14 anni. Lo strumento può aiutare a migliorare la consapevolezza di sé e delle proprie esperienze, ma non può e non darà una raccomandazione per il trattamento.Se i sintomi hanno un effetto negativo sul funzionamento quotidiano, gli utenti sono invitati a consultare il Pronto Soccorso Emotivo della ASP di Ragusa. I risultati del Questionario sono completamente anonimi e saranno utilizzati a soli fini statistici. Un forte sostegno viene dato da Alfio Giarlotta, professore associato di Metodi Matematici per l'economia presso il Dipartimento di Economia e Impresa dell'Università degli Studi di Catania Elena Korabelnikova, professore del Dipartimento delle malattie mentali della Sechenov University di Mosca (Russia) Lorraine Mangione, psicologa clinica Director of Department Psychology Antioch University New England. Foto: immagini del seminario.

