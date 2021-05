Covid Ragusa, 883 positivi e un morto

Attualità Asp Ragusa

Positivi al Covid 19 ancora in calo in provincia di Ragusa. Secondo i dati diffusi oggi, 27 maggio, dal bollettino dell’Asp di Ragusa in totale i positivi al Covid nel Ragusano sono 883 di cui 855 in isolamento domiciliare, 21 ricoverati in ospedale e 7 nella Rsa Covid dell’ospedale Maria Paternò Arezzo di Ragusa. I guariti sono 10.908 mentre i morti sono fermi a 272. Un decesso è stato registrato nelle ultime 24 ore. Si tratta di una donna di 70 anni di Chiaramonte Gulfi morta nel reparto di Rianimazione dell'ospedale Giovanni Paolo II di Ragusa.Ecco nel dettaglio i positivi elencati nel Bollettino Asp Ragusa di oggi 27 maggio Comune per Comune:28 (-4) Acate18 (+2) Chiaramonte Gulfi155 (-34) Comiso0 Giarratana COVID FREE24 (-2) Ispica28 (+2) Modica2 (+1) Monterosso12 (-4) Pozzallo124 (-8) Ragusa26 (-4) Santa Croce Camerina26 (-6) Scicli415 (-30) VittoriaEcco i dati dei 21 ricoverati all’ospedale Giovanni Paolo II di Ragusa: 13 nel reparto di Malattie Infettive (10 residenti in provincia e 3 fuori provincia), 3 in area grigia (tutti residenti nel territorio di Ragusa), 5 in Rianimazione (tutti residenti in provincia). Ecco i dati aggiornati ad oggi dei test Covid: 144.134 tamponi molecolari, 22.330 test sierologici, 384.868 test rapidi per un totale di 531.332.

