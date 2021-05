Italia Ministero Salute

Covid Italia, 3.937 nuovi casi e 121 decessi in 24 ore Covid Italia, 3.937 nuovi casi e 121 decessi in 24 ore

ROMA - Lieve crescita dei casi di coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore. Secondo i dati del Ministero della Salute, i nuovi positivi sono 3.937, in leggero aumento rispetto ai 3.224 registrati il 25 maggio a fronte però di un incremento dei tamponi processati, 260.962, dato che fa alzare lievemente l’indice di positività all’1,50%. Calo dei decessi, 121 (-45). I guariti sono 11.930 e gli attuali positivi scendono a 260.029 (8.116 in meno alle 24 ore precedenti).Ricoveri anche oggi in discesa: 8.181 i degenti dei reparti ordinari, e che segna quindi un calo di 676. In discesa pure le terapie intensive, 1.278 pari ad un saldo complessivo in negativo di 45 unità ma con 39 ingressi. In isolamento domiciliare vi sono 260.029 persone.La regione con il maggior numero di casi è la Lombardia (666), seguita da Campania (483) e Sicilia (375). In Molise e Valle d’Aosta si registrano invece 9 contagiati ciascuna.

ROMA - Lieve crescita dei casi di coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore. Secondo i dati del Ministero della Salute, i nuovi positivi sono 3.937, in leggero aumento rispetto ai 3.224 registrati il 25 maggio a fronte però di un incremento dei tamponi processati, 260.962, dato che fa alzare lievemente l’indice di positività all’1,50%. Calo dei decessi, 121 (-45). I guariti sono 11.930 e gli attuali positivi scendono a 260.029 (8.116 in meno alle 24 ore precedenti).Ricoveri anche oggi in discesa: 8.181 i degenti dei reparti ordinari, e che segna quindi un calo di 676. In discesa pure le terapie intensive, 1.278 pari ad un saldo complessivo in negativo di 45 unità ma con 39 ingressi. In isolamento domiciliare vi sono 260.029 persone. La regione con il maggior numero di casi è la Lombardia (666), seguita da Campania (483) e Sicilia (375). In Molise e Valle d’Aosta si registrano invece 9 contagiati ciascuna.