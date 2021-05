Giacomo Fidone in attesa di trapianto: da Scicli parte raccolta fondi

Attualità Scicli

Giacomo è in attesa di trapianto a 24 anni, ma la famiglia non percepisce alcun sussidio. Da Scicli parte una raccolta fondi. Giacomo Fidone vive a Scicli, in provincia di Ragusa, ha 24 anni ed è affetto da fibrosi cistica del pancreas. “Crescendo - scrive il padre, Gianni, su GoFundMe - la malattia ha preso il sopravvento, ed è stato inserito in lista di attesa per il trapianto dei bronchi”. “Oggi - si legge nel testo della piattaforma di raccolta fondi - Giacomo è ricoverato in terapia intensiva presso l'Ismett di Palermo. Due mesi fa ha subito il trapianto di polmoni”. Ai problemi di salute di Giacomo si aggiungono quelli economici: “Vivere fuori dalla nostra provincia, senza un lavoro, è insostenibile - continua Fidone - Questi 24 anni di andirivieni da Palermo per visite, ricoveri, operazioni e trapianti ci hanno indebolito tantissimo. Ci siamo dovuti indebitare con parenti e con la banca”.“Non abbiamo potuto usufruire della legge 104 - aggiunge - sono un bracciante agricolo, a tempo determinato. Anche mia moglie fa questo lavoro: i nostri diritti di genitori non sono riconosciuti. Abbiamo affrontato spese legali, fatto domande, chiesto aiuto”. “Chiedo con umiltà un po' di aiuto economico per la mia famiglia. Se qualcuno di cuore può aiutarci lo ringrazio infinitamente”, conclude. La raccolta, grazie anche a 370 condivisioni, è arrivata a duemila euro. Si può raggiungere al link https://it.gf.me/v/c/4srp/un-aiuto-a-giacomo-per-una-vita-normale

