Virus Covid, in piscina non resiste oltre 20-30 secondi

"C'è uno studio norvegese, che segue osservazioni già fatte, in cui sembra proprio che il virus non resista oltre 20-30 secondi sulla superficie dell'acqua mentre si nuota per via del cloro. Quindi l'effetto sembra veramente confermato". A spiegarlo in merito ai rischi del contagio da Sars-Cov-2 nelle piscine è stato Guido Rasi, consulente del commissario per l'emergenza Coronavirus e già direttore dell'dell'Agenzia europea dei medicinali (Ema). In vista dell'arrivo dell'estate una delle preoccupazioni sono i richiami dei vaccini in vacanza "Il problema - precisa Rasi - è la logistica. E' un aspetto non banale, le regioni devono sedersi a un tavolo con il commissario, le dosi ci saranno, in teoria si potrebbe fare, dipende dalla pratica.Tutto si può fare ma bisogna sedersi e farlo". E' atteso invece in settimana il via libera dell'Europa al vaccino anti Covid per ragazzi tra 12 e 15 anni. "Sarà sicuramente approvato all'Agenzia europea dei medicinali - prevede Rasi, direttore scientifico del provider di educazione continua in medicina di Consulcesi - e fa parte del secondo pilastro della pandemia, ovvero stroncare la diffusione del virus".

