Dimagrire 10 kg con la dieta 5:2: cos'è, come funziona

Dimagrire 10 kg con la dieta 5:2 prevede il rispetto di alcune regole da seguire nei diversi giorni della settimana. La dieta 5:2 nota anche come dieta del digiuno intermittente si basa su un semplice presupposto: mangiare normalmente per 5 giorni alla settimana e digiunare nei restanti due. Dunque, una quasi assoluta libertà per buona parte della settimana, sempre nei limiti di una sana alimentazione, per poi ridurre drasticamente le calorie in soli due giorni. In realtà, la dieta 5:2 non prevede un vero e proprio digiuno nei due giorni previsti, bensì un limite all’apporto calorico: si parla di 500 calorie per le donne e 600 per gli uomini, da assumere in due pasti principali, preferibilmente colazione e pranzo. Il calo di peso stimato per chi segue questa particolare dieta varia da persona a persona ma si aggira intorno ai 10 chili in sole 8 settimane. E’ possibile raggiungere tale risultato ottimale se si associa tale regime alimentare a regolare attività fisica. Possibile menù della giornata di semi-digiuno è il seguente: 100 g di yogurt di latte scremato con 30 g di fiocchi di riso e 110 g di mirtilli freschi a colazione, pollo saltato in padella con verdure a pranzo. Durante i giorni liberi, è bene non abbuffarsi mai ma seguire sempre un’alimentazione corretta e bilanciata, basata principalmente sul consumo di verdure, frutta, carni bianche e ortaggi. Via libera anche a dolci e bibite varie, ma soltanto nei 5 giorni a settimana previsti.Dimagrire 10 kg con la dieta 5:2La dieta 5:2 è in realtà molto semplice da spiegare.Per cinque giorni alla settimana, mangi come sempre, senza pensare alle calorie.Poi, negli altri due giorni, riduci le calorie ad un quarto delle tue necessità quotidiane (del fabbisogno calorico). Quindi circa 500 calorie al giorno per le donne e 600 per gli uomini. Puoi scegliere due giorni qualsiasi della settimana, ma non consecutivi: con almeno 1 giorno di non-dieta in mezzo tra i due. Ad esempio, spesso si pianifica la settimana con i giorni di digiuno lunedì e giovedì, con solo 2 o 3 piccoli pasti, quindi mangiare come sempre il resto della settimana. Ricorda che mangiare “normalmente” non significa mangiare proprio tutto. Se ti abbuffi di cibo spazzatura, non credo che perderai peso, anzi potresti aumentare. Anche se il giorno prima hai digiunato, non devi mangiare di più. Mangia come sempre, non devi recuperare i giorni di digiuno.Dimagrire 10 kg con la dieta 5:2COSA MANGIARE NEI GIORNI DI DIGIUNOdieta 5 2 menùNon c’è alcuna regola su cosa o quando mangiare nei giorni di digiuno. Alcune persone preferiscono iniziare la giornata con una piccola colazione, mentre altri trovano più facile iniziare a mangiare il più tardi possibile. In generale, ci sono due opzioni che puoi usare:Tre piccoli pasti: di solito colazione, pranzo e cena.Due pasti un po’ più grandi: solo pranzo e cena.Poiché l’apporto calorico è limitato – 500 per le donne e 600 per gli uomini – dovrai bilanciare bene le calorie. Cerca di mangiare cibi nutrienti, ricchi di fibre e proteine. Ti faranno sentire sazio senza mangiare troppe calorie. Le zuppe sono un’ottima scelta nei giorni leggeri. Sono ricche di fibre e possono saziare più degli stessi ingredienti mangiati da soli, o dei cibi con le stesse calorie.DIMAGRIRE 10 KG CON LA DIETA 5:2: ALIMENTI DEI GIORNI DI DIGIUNOEcco altri alimenti ottimi per i giorni di digiuno:Una bella porzione di verdureYogurt bianco magro con frutti di boscoUovo bollitoPesce alla grigliaCarne bianca o magraRiso con verdureZuppe e minestre (ad esempio con zucca, pomodoro, zucchine, carote, ceci cavolfiore o altri legumi o verdure)CaffèTèAcqua naturale o frizzante. Non c’è un modo migliore di mangiare nei giorni di digiuno. Sperimenta per capire cos’è meglio per te.

La dieta 5:2 è in realtà molto semplice da spiegare.

Per cinque giorni alla settimana, mangi come sempre, senza pensare alle calorie.

Poi, negli altri due giorni, riduci le calorie ad un quarto delle tue necessità quotidiane (del fabbisogno calorico). Quindi circa 500 calorie al giorno per le donne e 600 per gli uomini. Puoi scegliere due giorni qualsiasi della settimana, ma non consecutivi: con almeno 1 giorno di non-dieta in mezzo tra i due. Ad esempio, spesso si pianifica la settimana con i giorni di digiuno lunedì e giovedì, con solo 2 o 3 piccoli pasti, quindi mangiare come sempre il resto della settimana. Ricorda che mangiare “normalmente” non significa mangiare proprio tutto. Se ti abbuffi di cibo spazzatura, non credo che perderai peso, anzi potresti aumentare. Anche se il giorno prima hai digiunato, non devi mangiare di più. Mangia come sempre, non devi recuperare i giorni di digiuno. Dimagrire 10 kg con la dieta 5:2

COSA MANGIARE NEI GIORNI DI DIGIUNO

dieta 5 2 menù

Non c’è alcuna regola su cosa o quando mangiare nei giorni di digiuno. Alcune persone preferiscono iniziare la giornata con una piccola colazione, mentre altri trovano più facile iniziare a mangiare il più tardi possibile. In generale, ci sono due opzioni che puoi usare:

Tre piccoli pasti: di solito colazione, pranzo e cena.

Due pasti un po’ più grandi: solo pranzo e cena.

Poiché l’apporto calorico è limitato – 500 per le donne e 600 per gli uomini – dovrai bilanciare bene le calorie. Cerca di mangiare cibi nutrienti, ricchi di fibre e proteine. Ti faranno sentire sazio senza mangiare troppe calorie. Le zuppe sono un’ottima scelta nei giorni leggeri. Sono ricche di fibre e possono saziare più degli stessi ingredienti mangiati da soli, o dei cibi con le stesse calorie. DIMAGRIRE 10 KG CON LA DIETA 5:2: ALIMENTI DEI GIORNI DI DIGIUNO

Ecco altri alimenti ottimi per i giorni di digiuno:

Una bella porzione di verdure

Yogurt bianco magro con frutti di bosco

Uovo bollito

Pesce alla griglia

Carne bianca o magra

Riso con verdure

Zuppe e minestre (ad esempio con zucca, pomodoro, zucchine, carote, ceci cavolfiore o altri legumi o verdure)

Caffè

Tè

Acqua naturale o frizzante. Non c’è un modo migliore di mangiare nei giorni di digiuno. Sperimenta per capire cos’è meglio per te.