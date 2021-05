Centrodestra, per i candidati nelle grandi cittÃ  servirÃ  nuovo vertice

Italia Governo

ROMA - ’’Il centrodestra correrà unito in tutte le città che andranno al voto: sul tavolo ci sono molti profili, alcuni inediti che si sono fatti avanti recentemente. Proprio per questo ci sarà un altro vertice a breve, dopo alcuni approfondimenti sugli aspiranti sindaci più interessanti’’. E’ quanto si legge in una nota congiunta del centrodestra, dopo il vertice di oggi che si è svolto in un clima ’’di grande collaborazione: lo stesso non si può dire del fronte opposto, dal momento che Pd e Cinquestelle non sono stati capaci di raggiungere un accordo e si presenteranno divisi agli elettori con progetti disomogenei - prosegue la nota -. Lega, Forza Italia, Fratelli D’Italia, Udc, Cambiamo, Noi con l’Italia e Rinascimento sono concordi nel voler mettere in campo candidature civiche, rappresentanti del mondo del lavoro e delle professioni’’.

