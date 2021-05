Cavadere in spiaggia ad Arizza: Ã¨ un uomo 77enne di Piazza Armerina

Cronaca Scicli

Cavadere in spiaggia ad Arizza: è un uomo 77enne di Piazza Armerina

E’ un 77enne di Piazza Armerina l’uomo trovato morto stamattina sulla spiaggia del lido di Arizza, nel litorale di Scicli. L’uomo si trovava in vacanza nel litorale sciclitano ma da anni risiedeva in Francia. Pare che l’uomo si era fatto il bagno in mare e poco dopo, probabilmente per un malore improvviso, si è accasciato sulla battigia. Sul posto sono intervenuti i carabinieri. (Foto Franco Assenza)

