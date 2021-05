Tecnologie Wintre

Windtre, nuova campagna tv dedicata alla Top Quality Network Windtre, nuova campagna tv dedicata alla Top Quality Network

ROMA - Windtre lancia una nuova campagna tv dedicata alla ’’Top Quality Network’’, on air da ieri. Si tratta di un originale spot ‘Manifestò, che valorizza i recenti investimenti, pari a 6 miliardi in 5 anni, dell’azienda guidata da Jeffrey Hedberg, per potenziare, in particolare, la propria rete e che hanno permesso di raggiungere una copertura del 99% nel 4G e del 91% in tecnologia 5G. Nel commercial vengono ripercorse alcune tra le previsioni più ’’sbagliate’’ della storia, poi smentite dai fatti. Un excursus che arriva ai giorni nostri, con l’obiettivo di far riflettere sui dati concreti e di dimostrare che ’’il bello delle opinioni è che possono essere cambiate’’, anche quelle relative al network Windtre.La rete mobile di Windtre, infatti, è la ’’più veloce d’Italia’’ per Ookla, sulla base dell’analisi dei test svolti dai clienti in Italia con Speedtest. Inoltre, garantisce la migliore connessione dati, sia in città sia in movimento, secondo l’Audit Report ’’Mobile Performance Italy’’ appena pubblicato da umlaut, le cui misurazioni, eseguite in mobilità tramite drivetest, confermano la stabilità e le eccellenti performance dei servizi di Windtre.’’La rete è il nostro asset strategico più importante’’, sottolinea Tommaso Vitali, Chief Marketing Officer di Windtre. ’’L’azienda ha investito, e continua a farlo, nelle tecnologie più avanzate, per assicurare una eccellente ‘customer experiencè. Con questa campagna, conclude Vitali, celebriamo la nostra ‘Top Quality Network’, pienamente confermata da numerosi ed autorevoli istituti indipendenti, oltre che dai nostri stessi clienti che ci scelgono ogni giorno’’.Per Claudia Erba, Brand Communication Director, ’’questa, per Windtre, è una campagna importante: coraggio ed inclusione ci hanno infatti guidati in uno storytelling che mira ad eliminare le distanze tra le persone, in linea con il posizionamento valoriale dell’azienda come ‘Human Network Builder’’’. La campagna ‘Manifestò è on air sulle principali emittenti con formati da 30 e 15 secondi. Alla pianificazione Tv si affiancano i canali online e la comunicazione social sui profili Facebook, Instagram e YouTube di Windtre, oltre che con l’ingaggio di influencer e tiktokers. Sono previsti anche contenuti interamente dedicati ai clienti Business, a sottolineare la vicinanza di Windtre, con la sua rete ‘tutta nuovà, nei confronti dei professionisti con partita Iva.

