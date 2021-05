Attualità Pozzallo

Una domenica ecosostenibile e Pozzallo FOTO

Una domenica ecosostenibile. E’ stata quella promossa ieri dai ragazzi della Consulta Giovanile di Pozzallo che, con la collaborazione del Comune, hanno promosso l’iniziativa denominata #spiaggepulite. A rendere più consistente la partecipazione all’appuntamento la presenza dei ragazzi del progetto Siproimi (Sprar) di Pozzallo, degli scout e anche di alcune famiglie. Una risposta che si è voluta fornire anche rispetto alla testimonianza di una cittadinanza attiva vera e propria invocata da più parti e in questo modo diventa reale. “Sono iniziative – sottolineano i componenti della Consulta giovanile – che ci rendono orgogliosi perché il senso di civiltà e di rispetto per l’ambiente sono fondamentali. Vogliamo ringraziare l’ufficio Ecologia del Comune per il supporto fornitoci e la ditta Ecoseib per avere garantito materiali e assistenza oltre che, naturalmente, tutti coloro che hanno aderito. Tra le spiagge della Sicilia, le nostre sono pulite e rinomate, tra le più longeve nella storia delle Bandiere blu siciliane.Abbiamo, dunque, un dovere specifico. Quello di tutelarle al massimo. L’obiettivo è fornire il nostro piccolo contributo al territorio in vista della tanto attesa stagione estiva. In molti ci siamo impegnati a raccogliere i detriti più evidenti come un piccolo gesto di rispetto, ormai quasi abitudinario. La gente in spiaggia ci applaudiva e ci ringraziava, ci siamo sentiti speciali ed importanti”. Il sindaco Roberto Ammatuna si è complimentato con i partecipanti all’iniziativa.

