Successo a Marina di Ragusa della manifestazione di Triathlon

Appuntamenti Marina di Ragusa

Si è svolta ieri mattina a Marina di Ragusa la TRInacriaHalf di triathlon organizzata dalla società sportiva APD Multisport di Catania che è stata autorizzata dall’Assessorato comunale allo sport a tenere la manifestazione sportiva nella frazione balneare ragusana. Alla competizione che ha preso il via alle 7 del mattino hanno partecipato oltre duecento atleti che si sono cimentati nelle tre discipline proprie di tale specialità: nuoto, bici e corsa. Nella prima fase della gara con la prova di nuoto a mare, i concorrenti hanno potuto contare sul prezioso servizio di assistenza che è stato garantito dagli uomini del soccorso ed assistenza in mare della Protezione civile comunale di stanza al porto turistico che a bordo un gommone e della moto d’acqua in dotazione hanno seguito gli atleti in gara.La manifestazione favorita da una splendida giornata di sole, è stata seguita da diverse centinaia di persone che fin dalle prime battute della gara hanno seguito dal Lungomare Andrea Doria sia la prova di nuoto che alcune fasi delle successive prove in bici e della corsa dei partecipanti.

