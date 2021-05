Vaccino Covid Sicilia, prima dose solo con Moderna e AstraZeneca

Sicilia Covid

"Abbiamo un problema di approvvigionamento di dosi Pfizer che ci ha un po' messo in crisi, quindi abbiamo preferito garantire le seconde dosi per essere sicuri di potercela fare. Abbiamo, comunque, il Moderna e quindi stiamo facendo prime dosi anche con Moderna, mercoledì arriverà un grande quantitativo di Pfizer, una fornitura importante". Lo ha detto ai cronisti Renato Costa, commissario Emergenza Covid a Palermo, a margine della visita del Capo dello Stato Sergio Mattarella nell'hub vaccinale della Fiera del Mediterraneo di Palermo, con riferimento alle lamentele di alcuni utenti che si sono visti recapitare mail e messaggi in cui si chiedeva di spostare l'appuntamento della somministrazione di vaccino di una settimana o anche dieci giorni. "Considerate che in questi giorni stiamo facendo numeri che non ci aspettavamo.Stanotte abbiamo chiuso le 24 ore con 6.580 vaccini - ha sottolineato Costa - un record che si aggiunge ad altri record di somministrazioni. Restiamo spresi anche noi anche del successo delle vaccinazioni notturne. Chiediamo scusa e un po' di pazienza per non poter soddisfare tutte le prenotazioni che abbiamo, ma con la promessa che non appena avremo i vaccini ci saremo, come prima, più di prima e con lo stesso entusiasmo di sempre e mettendo in campo tutte le nostre forze per vaccinare tutti quanto prima", ha concluso.

