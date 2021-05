Dieta Sorrentino per dimagrire 6 chili: dieta pancia piatta

Salute e benessere Diete

Dimagrire 6 chili con la dieta Sorrentino: la dieta pancia piatta. La dieta sorrentino per dimagrire 6 kg al mese. Dimagrire 6 chili velocemente con la dieta Sorrentino è facile. Si tratta di un piano alimentare dietetico ideato dal Prof. Nicola Sorrentino, nutrizionista di Milano, specialista in Scienza dell’alimentazione e dietetica e Docente di Igiene Nutrizionale e Crenoterapia dell’Università di Pavia. La dieta Sorrentino è famosa anche come dieta dell’acqua o dieta pancia piatta. E’ una dieta equilibrata per dimagrire in salute, senza strafare, che lascia molta libertà di interpretazione e combinazione dei cibi, in primo luogo la pasta, sempre presente a pranzo insieme alle verdure. Anche per quanto riguarda le porzioni la dieta Sorrentino è alquanto flessibile, infatti nel presentarla il nutrizionista ha fatto un semplice esempio: se chi fa questa dieta è abituato a mangiare 150gr di pasta al giorno, dovrà diminuire la quantità a 100 gr; chi ne mangia invece 100gr potrà scendere a 70gr.Dieta sorrentino: caratteristiche e punti di forzaDimagrire 6 chili con la dieta Sorrentino: come funzionaLa dieta Sorrentino è una dieta seguita da molti vip tra cui Laura Pausini o Ilary Blasi. In cosa consiste la dieta Sorrentino? Quali sono i principi cardine? perchè seguirla? Quali cibi assumere e quali benefici per il nostro organismo? La dieta Sorrentino può avere effetti collaterali? Cerchiamo di rispondere a tutti questi quesiti in questo articolo interamente dedicato alla dieta dell’acqua e della pancia piatta.La dieta Sorrentino è un regime dietetico equilibrato e vario, con meno grassi e zuccheri e molti liquidi (soprattutto acqua). E’ proprio l’acqua il primo grande punto fermo di questa dieta, capace di far dimagrire più facilmente e disintossicare il nostro organismo da scorie in eccesso. Proprio per questo motivo la dieta è stata anche denominata “dieta dell’acqua Sorrentino”.Bere tanta acqua depura l’organismo da scorie e favorisce un addome sgonfio e senza tossine. Per quest’altro motivo al dieta viene anche comunemente chiamata “dieta della pancia piatta”. Quali sono i principi della dieta del Prof Sorrentino?una taglia in meno in 30 giorni. come? due bicchieri d’acqua prima di colazione, pranzo e cena. uno a metà mattina e uno a merenda. otto al giorno. sempre a stomaco vuoto. è la base della nuova dieta di nicola sorrentino. scopriamo nel dettaglio di cosa si trattaPrincipi base delle dieta SorrentinoLa dieta del Prof Sorrentino si basa su dei principi fondamentali che sono alla base di questo regime alimentare:la pasta non fa ingrassaretroppa carne fa malemangiare sano previene le malattieIntrodurre la pasta nella dieta è una mossa che lascia tanti nutrizionisti e dietologi di sasso. Il dottor Sorrentino ha sfatato un tabù radicato nell’immaginario collettivo, introducendolo nella dieta insieme all’acqua per avere pancia piatta e chili in meno, oltre che numerosi altri benefici.Importanza della pastaGli amanti della pasta potranno gustarsi tutti i piatti che desiderano senza avere sensi di colpa, ma il contrario. Secondo il dottor Sorrentino, non è la pasta a far ingrassare ma il condimento e le porzioni. La pasta, in quantità proporzionali al proprio stile di vita, deve essere sempre presente nel menù quotidiano perchè è l’alimento (insieme a tutti i carboidrati complessi) che da più energia.Per dimagrire non bisogna digiunare, ma bilanciare gli alimenti, la pasta cotta al punto giusto (al dente) favorisce:buonumoredigestioneenergiaInoltre la pasta (compreso il riso) è utile per coloro che soffrono di pressione alta e che devono tenere sotto controllo il diabete. Come possiamo mangiare la pasta? Il dottor Sorrentino consiglia:con legumi e sugo di pesce per un pasto completo di nutrienticon verdure per un pasto sano e dieteticoImportanza dell’acquaBERE TANTA ACQUA, questo l’altro principio della dieta Sorrentino. Bisogna bere almeno 2 litri di acqua al giorno, l’equivalente di 8 bicchieri da ripartire nel seguente modo:dimagrire 6 chili con la dieta Sorrentino: alimenti concessi e alimenti vietatiAlimenti concessi: tra gli alimenti preferiti e considerati sani: pesce, pasta, cereali, verdura, legumi e frutta fresca e secca (da poter assumere a colazione o durante gli snack). Il succo è da considerarsi come 100% naturale senza aggiunta di zuccheri e il latte esclusivamente parzialmente scremato. L’acqua è elemento fondamentale da ripartire nell’arco della giornata come detto nel paragrafo precedente. E’ possibile concedersi un piccolo peccato la domenica, un pezzetto di cioccolato fondente.Alimenti vietati: sono VIETATI alcolici, carne (da inserire dopo la prima settimana di dieta una volta at week), zuccheri e grassi. Il menù tipo che segue è pensato soprattutto per le donne, per gli uomini (che hanno bisogno di più nutrienti) basta aggiungere 200 calorie al fabbisogno giornaliero.Dimagrire 6 chili con la dieta Sorrentino:Lunedì: colazione: caffè, 1 bicchiere di latte parzialmente scremato, 1 fetta biscottataSpuntino: spremutaPranzo: 100 g di fiocchi di latte e verdure a volontà condite con un filo di olio extra vergine di olivaMerenda: 1 melaCena: 60 g pastina con crema vegetaledopocena: frutto a piacereMartedì: colazione: tè con dolcificante, yogurt magro e 1 fetta biscottataSpuntino: 1 succoPranzo: zuppa di verdureMerenda: 2 fette di ananasCena: omelette con zucchine, 1 patata lessadopocena; frutto a piacereMercoledì: colazione: vedi lunedìSpuntino: vedi lunedìPranzo: insalata con aceto balsamico, 2 patate lesse senza olioMerenda: 1 yogurt magro alla fruttaCena: 60 g tagliatelle con merluzzodopocena: frutto a piacereGiovedì: colazione: vedi martedìSpuntino: vedi martedìPranzo: verdure alla griglia e 1 paninoMerenda: 1 peraCena: 100 g manzo con pomodorino, insalata con aceto balsamicodopocena: frutto a piacereVenerdì: colazione: vedi lunedìSpuntino: vedi lunedìPranzo: pizza marinara con poco olioMerenda: macedoniaCena: 200 g pesce spada con pomodorini e capperidopocena: 1 frutto a piacereSabato: colazione: vedi martedìSpuntino: vedi martedìPranzo: zuppa di verdureMerenda: 1 melaCena: riso e lenticchiedopocena. 1 frutto a piacereDomenica: colazione: vedi lunedìSpuntino: vedi lunedìPranzo: 70 g bresaola con 1 paninoMerenda: 2 fette di ananasCena: minestra di farrodopocena: 1 frutto a piacere

Lunedì: colazione: caffè, 1 bicchiere di latte parzialmente scremato, 1 fetta biscottata

Spuntino: spremuta

Pranzo: 100 g di fiocchi di latte e verdure a volontà condite con un filo di olio extra vergine di oliva

Merenda: 1 mela

Cena: 60 g pastina con crema vegetale

dopocena: frutto a piacere

Martedì: colazione: tè con dolcificante, yogurt magro e 1 fetta biscottata

Spuntino: 1 succo

Pranzo: zuppa di verdure

Merenda: 2 fette di ananas

Cena: omelette con zucchine, 1 patata lessa

dopocena; frutto a piacere Mercoledì: colazione: vedi lunedì

Spuntino: vedi lunedì

Pranzo: insalata con aceto balsamico, 2 patate lesse senza olio

Merenda: 1 yogurt magro alla frutta

Cena: 60 g tagliatelle con merluzzo

dopocena: frutto a piacere

Giovedì: colazione: vedi martedì

Spuntino: vedi martedì

Pranzo: verdure alla griglia e 1 panino

Merenda: 1 pera

Cena: 100 g manzo con pomodorino, insalata con aceto balsamico

dopocena: frutto a piacere

Venerdì: colazione: vedi lunedì

Spuntino: vedi lunedì

Pranzo: pizza marinara con poco olio

Merenda: macedonia

Cena: 200 g pesce spada con pomodorini e capperi

dopocena: 1 frutto a piacere Sabato: colazione: vedi martedì

Spuntino: vedi martedì

Pranzo: zuppa di verdure

Merenda: 1 mela

Cena: riso e lenticchie

dopocena. 1 frutto a piacere

Domenica: colazione: vedi lunedì

Spuntino: vedi lunedì

Pranzo: 70 g bresaola con 1 panino

Merenda: 2 fette di ananas

Cena: minestra di farro

dopocena: 1 frutto a piacere