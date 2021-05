Dal mondo Esteri

Sale a 21 il bilancio delle vittime a causa del maltempo che si è abbattuto nel corso di una maratona in montagna a Baiyin City, nella provincia nordoccidentale cinese di Gansu. Altri 151 partecipanti sono stati messi in salvo, di questi 8 sono stati trasportati in ospedale per alcune ferite riportate e sono in condizioni stabili.

