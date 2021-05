Modica, Ã¨ morto Aristide Poidomani: figlio dello scrittore Raffaele

Attualità Modica

Modica, è morto Aristide Poidomani: figlio dello scrittore Raffaele Modica, è morto Aristide Poidomani: figlio dello scrittore Raffaele

È morto oggi a Modica Aristide Poidomani. Aveva 60 anni. Aristide è morto all’Hospice dell’Ospedale Maggiore di Modica, dove era ricoverato dopo avere subito due interventi alla gola. Aristide era figlio del noto scrittore Raffaele Poidomani e della musicista Federica Dolcetti. Aristide, che molti identificavano come un clochard ma che nei fatti amava vivere in tali condizioni nonostante abitasse in una casa di sua proprietà, aveva subito due interventi chirurgici negli ultimi mesi. I funerali lunedì alle 15 nel Duomo di San Giorgio.

