Attualità Asp ragusa

Maurizio Floridia primario della Riabilitazione Funzionale di Scicli Maurizio Floridia primario della Riabilitazione Funzionale di Scicli

Ragusa, 23 maggio 2021 - Il dottor Maurizio Floridia, classe 1965, è il nuovo direttore dell’UOC di Recupero e Riabilitazione Funzionale Scicli. In questi anni ha retto il Reparto dopo il pensionamento del precedente primario. Dopo la laurea in Medicina e Chirurgia - Università degli Studi di Catania conseguita, in data 28/03/1991 con voti 110/110 e lode, si specializza in Medicina Fisica e Riabilitazione – Università degli Studi “Tor Vergata” di Roma, in data 24/11/1995 con voti 50/50 e lode. Il dott. Floridia nell’anno 2007 consegue la specializzazione in Medicina Legale - Università degli Studi di Catania. Dirigente Medico Fisiatra incaricato nell’ Azienda U.S.L. n. 7 di Ragusa sin dal 24/02/1997 con vari incarichi. Ha svolto le funzioni di Medico Responsabile del servizio Day Hospital Riabilitativo presso Clinica Villa Fulvia – Riabilitazione motoria e del linguaggio – Roma. Il dott. Floridia, nell’anno 2000 diventa medico dirigente di ruolo all’Asp di Ragusa.Dal novembre 2002 è stato componente della Commissione Provinciale sull’ Handicap. Nel 2003 diventa membro della Commissione Medica Locale per le patenti speciali. Nella sua carriera professionale ha svolto anche l’attività di Consulente Tecnico d’Ufficio del Tribunale di Ragusa e di Modica, Ufficio del Giudice di Pace di Ragusa e di Modica, Corte d’ Appello di Catania. Gli viene attribuito, a partire dal 1° aprile del 2005, l’incarico di Direzione della Struttura Semplice U.O. di Medicina Fisica e Riabilitativa Distrettuale di Modica – Azienda U.S.L. n. 7 di Ragusa. Entra a far parte, nella veste di medico specialista supplente, delle Commissioni per accertamento dell’invalidità civile di Ragusa, Modica e Vittoria. Dal maggio 2019 è stato direttore facente funzioni della UOC Medicina Riabilitativa ospedali di Scicli - Modica, dirigendo il reparto di 18 posti letto di riabilitazione, day hospital e ambulatorio presso ospedale di Scicli, nonché il Servizio di Medicina Riabilitativa dell’ospedale di Modica.Nel corso della sua direzione ha avviato l’attività di Neuroriabilitazione Robotica all’ospedale di Scicli con l’utilizzo terapeutico di robot dedicato al cammino e di esoscheletro robotico per la riabilitazione degli arti superiori in pazienti affetti da gravi patologie neurologiche. Il dott. Floridia ha svolto anche attività di docenza nella Facoltà di Fisioterapia Università di Catania. «Esprimo le mie congratulazioni e quelle di tutta l’azienda al dr. Floridia chiamato a guidare l’Unità Operativa Complessa Recupero e Riabilitazione Funzionale Scicli - commenta il direttore generale Angelo Aliquò - A gestire il reparto ci sarà un professionista valido e competente. A lui va il mio augurio di buon lavoro».

Ragusa, 23 maggio 2021 - Il dottor Maurizio Floridia, classe 1965, è il nuovo direttore dell’UOC di Recupero e Riabilitazione Funzionale Scicli. In questi anni ha retto il Reparto dopo il pensionamento del precedente primario. Dopo la laurea in Medicina e Chirurgia - Università degli Studi di Catania conseguita, in data 28/03/1991 con voti 110/110 e lode, si specializza in Medicina Fisica e Riabilitazione – Università degli Studi “Tor Vergata” di Roma, in data 24/11/1995 con voti 50/50 e lode. Il dott. Floridia nell’anno 2007 consegue la specializzazione in Medicina Legale - Università degli Studi di Catania. Dirigente Medico Fisiatra incaricato nell’ Azienda U.S.L. n. 7 di Ragusa sin dal 24/02/1997 con vari incarichi. Ha svolto le funzioni di Medico Responsabile del servizio Day Hospital Riabilitativo presso Clinica Villa Fulvia – Riabilitazione motoria e del linguaggio – Roma. Il dott. Floridia, nell’anno 2000 diventa medico dirigente di ruolo all’Asp di Ragusa. Dal novembre 2002 è stato componente della Commissione Provinciale sull’ Handicap. Nel 2003 diventa membro della Commissione Medica Locale per le patenti speciali. Nella sua carriera professionale ha svolto anche l’attività di Consulente Tecnico d’Ufficio del Tribunale di Ragusa e di Modica, Ufficio del Giudice di Pace di Ragusa e di Modica, Corte d’ Appello di Catania. Gli viene attribuito, a partire dal 1° aprile del 2005, l’incarico di Direzione della Struttura Semplice U.O. di Medicina Fisica e Riabilitativa Distrettuale di Modica – Azienda U.S.L. n. 7 di Ragusa. Entra a far parte, nella veste di medico specialista supplente, delle Commissioni per accertamento dell’invalidità civile di Ragusa, Modica e Vittoria. Dal maggio 2019 è stato direttore facente funzioni della UOC Medicina Riabilitativa ospedali di Scicli - Modica, dirigendo il reparto di 18 posti letto di riabilitazione, day hospital e ambulatorio presso ospedale di Scicli, nonché il Servizio di Medicina Riabilitativa dell’ospedale di Modica. Nel corso della sua direzione ha avviato l’attività di Neuroriabilitazione Robotica all’ospedale di Scicli con l’utilizzo terapeutico di robot dedicato al cammino e di esoscheletro robotico per la riabilitazione degli arti superiori in pazienti affetti da gravi patologie neurologiche. Il dott. Floridia ha svolto anche attività di docenza nella Facoltà di Fisioterapia Università di Catania. «Esprimo le mie congratulazioni e quelle di tutta l’azienda al dr. Floridia chiamato a guidare l’Unità Operativa Complessa Recupero e Riabilitazione Funzionale Scicli - commenta il direttore generale Angelo Aliquò - A gestire il reparto ci sarà un professionista valido e competente. A lui va il mio augurio di buon lavoro».