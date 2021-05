Nuovi bonus Inps da 1.600 euro, maggio 2021: a chi spettano

Italia Decreto Sostegni bis

Nuovi bonus Inps da 1.600 euro previsti nel Decreto Sostegni bis approvato dal Consiglio dei Ministri Governo a maggio 2021. Ecco alcuni dettagli sui nuovi bonus nel decreto Sostegni bis a maggio 2021.Nuovi Bonus INPS 1600 euro maggio 2021Il nuovo bonus del Decreto Sostegni bis (mensilita di maggio) di importo pari a 1600 euro va:ai lavoratori già raggiunti dal primo Decreto sostegni ai lavoratori delle stesse categorie che hanno perso il lavoro dopo il sostegni 1 ovvero entro la data di entrata in vigore del nuovo decretoNuovi bonus da 1.600 euro nel decreto Sostegni bis, a chi spetta:lavoratori dipendenti stagionali del settore del turismo e degli stabilimenti termalilavoratori dipendenti stagionali e lavoratori in somministrazione appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termalilavoratori intermittentilavoratori autonomi, privi di partita IVA, senza contratto alla data del nuovo decreto.incaricati alle vendite a domicilio iscritti alla Gestione separatalavoratori dipendenti a tempo determinato del settore del turismo e degli stabilimenti termalilavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacoloBonus lavoratori sportivi maggio 2021E' prevista dal Decreto Sostegni bis nuovamente una indennità per i collaboratori di Federazioni, enti, società e associazioni sportive riconosciute dal CONI, che abbiano ridotto o cessato l'attività in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.Sono esclusi i percettori di reddito di cittadinanza e di reddito di emergenza.L'importo sarà determinato sulla base dei compensi percepiti nel 2019 relativi ad attività sportiva, sulla base della seguente progressione:a chi aveva avuto compensi in misura superiore ai 10.000 euro annui, spetta la somma complessiva di euro 1.600;a chi aveva avuto compensi in misura compresa tra 4.000 e 10.000 euro annui, spetta la somma complessiva di euro 1.070;a chi aveva avuto compensi in misura inferiore ad euro 4.000 annui, spetta la somma complessiva di euro 540.Come per il passato l'indennità per i collaboratori sportivi sarà erogata dalla Società Sport e Salute SPA . Sara necessario fare domanda solo per coloro che non abbiano percepito il bonus del primo Decreto Sostegni.

