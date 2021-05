Attualità Scicli

Una scia di luci in fila indiana nel cielo di Scicli

Una scia di luci in fila indiana è apparsa stasera nel cielo di Scicli. In diversi stasera intorno alle ore 21,35 hanno assistito all’evento e in tanti hanno pensato agli ufo. Ma non è così. Le luci in fila indiana che sono stati avvistati anche in altre regioni d’Italia appartengono ai satelliti Starlink messi in orbita da SpaceX, l’azienda di Elon Musk, il cui scopo è quello di incrementare la copertura internet. Questi satelliti si trovano a una distanza di circa 550 chilometri dalla superficie terrestre e sono costantemente monitorati.

