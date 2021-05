Ragusa, per domani no alla prima dose Pfizer e Moderna

Attualità Asp Ragusa

Ragusa, 22 maggio 2021 - Le prenotazioni per la vaccinazione anti-Covid19, prima dose con vaccino PFIZER e MODERNA sono revocate per mancanza di vaccini. È garantita soltanto la vaccinazione con vaccino ASTRAZENECA. Sarà inviato un messaggio di prenotazione automatica nei prossimi giorni. L’Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa si scusa per il disagio.

