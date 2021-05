Attualità Pozzallo

Nuova ambulanza al PTE di Pozzallo

Consegnata una nuova ambulanza medicalizzata nella postazione del P.T.E. (Presidio Territoriale di Emergenza) di Pozzallo. Uno strumento in più per affrontare in modo più efficace tutte le emergenze mediche e chirurgiche. Una nuova offerta sanitaria che fa seguito di pochi giorni, all’avvio della progettazione della nuova struttura sanitaria P.T.A. (Presidio Territoriale di Assistenza) che sarà realizzata in via Follereau.

