Il punto di vista di 62 artisti in esposizione a Ragusa Centro Il punto di vista di 62 artisti in esposizione a Ragusa Centro

Il punto di vista di di 62 artisti in esposizione a Ragusa Centro. Il Centro di Aggregazione Culturale dà vita ad un altro evento con una mostra di pittura, scultura, fotografia, pirografia, dal titolo IL MIO PUNTO DI VISTA. Spesso ci interroghiamo sul vero significato dell’esistenza. Rendere intensa e sensata la vita è un bisogno che l’uomo cerca di soddisfare da sempre. Una battaglia simbolica, fatta di idee, pensieri e azioni impegna l’essere umano che cerca di sfruttare il tempo a lui concesso per realizzare i propri desideri, affermarsi nel mondo, superando l’incertezza della vita. “Dobbiamo sempre guardare le cose da angolazioni diverse. E il mondo appare diverso”. È proprio quando crediamo di sapere qualcosa che dobbiamo guardarla da un’altra prospettiva.Dobbiamo prendere in considerazione ciò che noi pensiamo, dobbiamo trovare la nostra voce, guardarci intorno e cercare nuove strade. Quando guardiamo delle situazioni da punti di vista diversi e iniziamo ad assumere un atteggiamento mentale positivo nei confronti delle varie situazioni e soprattutto anche di noi stessi, questo cambiamento ci permette di condurre una vita più felice. La strategia di Walt Disney può essere utilizzata per trovare punti di vista diversi. Il sognatore assume il ruolo di chi vede il problema in modo soggettivo e pieno di entusiasmo. Il realista analizza la questione in modo pragmatico. Il critico è colui che, in modo costruttivo, mette in discussione i punti di vista e le proposte degli altri per trovare eventuali errori. Infine l’osservatore indipendente che ascolta tutti gli altri e ha funzioni di un consulente.Cambiare visuale non soltanto ci permette di trovare delle soluzioni, ma ci può rendere anche migliore. Gianfranco Brusegan, Ottavio Pedditzi, Roberto Russo, Rodrigo Perez, Alessio Schiavon, Rosetta Giombarresi, Piera Narducci, Domenico Scarcelli, Pina Gennuso, Francesco Baglieri, Giuseppe La Rosa, Agostino Viviani, Luisa Barrano, Margarita Valldeperas, Annalisa Cavallo, Salvo Distefano, Mauro Benvenuto, Demmy Avanzi, Cecilia Passeri, Mario Occhipinti, Roberto Trucco, Salvatore Denaro, Adriana Iacono, Mery Giambrone, Donatella De Stefano, Carmelo Battaglia, Chiara Chinnici, Lucio Morando, Pamela Siciliano, Ivo D’orazio, Federico Bruno, Maria Giovanna Pisilli, Graziano Sozza, Enrico Guerrini, Sebastiano Montalto, Sergio Cimbali, Emanuele Bellio, Hakan Mandalinci, Erzen Sylisufi, Paola Ummarino, Maria Rosa Beghelli, Salvatore Guastella, Aldo D’amato, Miciè, Angelo Mangione, Pino Larosa, Sal Jacono, Lucia Garretto, Emanuela Iemmolo, Antonino Russotto, Rosario Bello, Loredana Sala, Nebraska #, Fabiola Santarelli, Augusto Ghiani, Massimiliano Brullo, Rita Albergamo, Ileana Picariello, Teresa Giglio, Lilly Loprete, Silvana Licitra, Carmelo Carrubba. La mostra rimarrà aperta dal 22 maggio 3 giugno 2021 tutti i giorni dalle 10 alle 12.30 ed il pomeriggio su appuntamento e sarà inaugurata sabato 22 alle in via Mario Leggio 174, Ragusa, secondo normative covid. Diretta fecebook sulla pagina e su tutti i canali di Amedeo Fusco.

