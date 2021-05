Dimagrire 4 chili con la dieta della banana del mattino: menÃ¹

Salute e benessere Diete

La dieta della banana del mattino o Morning Banana Diet può far dimagrire fino a 3-4 chili in una settimana. La dieta della banana del mattino si basa sul consumo di banane a colazione tutti i giorni. La dieta della banana del mattino è stata ideata da due coniugi giapponesi in un forum molto seguito oltre Levante. Lei è Sumiko Watanabe, una farmacista esperta di medicina preventiva. Suo marito, Hitoshi Watanabe, ha studiato medicina tradizionale cinese e lavora per la Japan Body Care Academy, un’importante organizzazione scientifica operante in Giappone. La dieta prevede di mangiare una banana al mattino a stomaco vuoto. Questa pratica incoraggia a prendere consapevolezza del proprio senso di fame e di quello di sazietà. Non ci sono schemi rigidi o conteggi calorici. Per pranzo e cena, si può mangiare quello che si desidera, con l'unica accortezza di fermarsi quando si è sazi per l'80%. Ma prima di entrare nel vivo della dieta, affrontiamo alcune curiosità tra le più comuni sul frutto esotico dolce e invitante.Ma la banana fa ingrassare?Di certo non è un frutto "dietetico" in senso stretto, poiché contiene carboidrati e zuccheri in grande quantità rispetto agli altri frutti: i primi sono pari a 23 gr per 100 grammi di frutto, gli zuccheri invece corrispondono a 12 gr. Tuttavia, l'alto contenuto di fibre della banana compensa la sua caratteristica di essere un frutto zuccherino. Le fibre migliorano il transito intestinale, aiutando a farci sgonfiarci, e aumentano il senso di sazietà.Banana: quante calorie ha?Una banana medio grande ha circa 100 calorie, ma fortunatamente sazia presto e "tappa" il tipico buco che senti nello stomaco. Banana: proprietàLe principali proprietà benefiche delle banane riguardano l'alto contenuto di potassio, un oligoelemento essenziale fondamentale per il buon funzionamento dei muscoli e per contrastare la ritenzione idrica. Il potassio infatti viene suggerito nell'alimentazione degli sportivi e anche di chi vuole contrastare cellulite e gonfiori alle gambe. Una banana copre mediamente il 15-20% del fabbisogno giornaliero di potassio di un adulto. Importante è inoltre la quantità di triptofano contenuta nelle banane: si tratta di un amminoacido essenziale che stimola la produzione di serotonina nel cervello, un ormone che a sua volta migliora lo stato d’animo, combatte l’insonnia e apporta una sensazione di benessere.Dieta della banana del mattino per dimagrire fino a 4 chili in 7 giorniColazione: una o due banane, uno yogurt magro o ricotta fresca, semi oleosi e fiocchi di avena. Se si ha ancora fame, aspetta dai 15 ai 30 minuti e puoi mangiare qualcos'altro, come ad esempio dei cracker integrali.Pranzo: cibo giapponese, come ad esempio riso per pranzo e pesce crudo o in alternativa carne, formaggi, legumi, yogurt, verdure. Sono banditi del tutto i prodotti da forno realizzati con farine bianche, in virtù di quelle integrali. Pasta e pane deve essere integrale o ai cereali.Spuntino: si può scegliere un dolce ovvero biscottini secchi e mai gelati, snack vari e merendine. Se si preferisce il salato si può optare per i pop corn, possibilmente non salati. L'orario? Intorno alle 3 del pomeriggio.Cena: verdure e carne o verdure e pesce.La cena deve essere consumata entro le 8 di sera. Se si ha fame dopo la cena si può anche occasionalmente mangiare un pezzo di frutta fresca, ma senza che diventi un’abitudine.

