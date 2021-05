Ludovico Tersigni Ã¨ il nuovo conduttore di X Factor

Moda e spettacolo Tv

MILANO - X Factor sceglie il suo frontman: sarà Ludovico Tersigni il conduttore dello show di Sky prodotto da Fremantle, atteso a settembre su Sky e NOW.Romano, 25 anni, Tersigni è tra i protagonisti di Skam Italia, vero fenomeno generazionale che ha rivoluzionato il genere delle teen series e tenuto incollati agli schermi migliaia di fan per quattro stagioni. Recitazione ma anche musica, di cui è grande appassionato: oltre a conoscerla e ad ascoltarla, suona il basso e la chitarra e ha una band di cui non ha mai svelato il nome.Antonella d’Errico, Executive Vice President Programming Sky Italia, afferma: «Nella scelta del nuovo conduttore di X Factor, abbiamo deciso di lasciarci guidare da due capisaldi della storia di Sky: la ricerca del talento e il desiderio costante di metterci alla prova.Con Ludovico siamo convinti di aver trovato un nuovo punto d’incontro tra questi due elementi: un talento che racchiude in sè l’autenticità, la freschezza, il fervore creativo dei vent’anni e la volontà - la sua, ma anche la nostra - di intraprendere una sfida su un nuovo territorio, con un nuovo racconto. Siamo felici di avere Ludovico con noi, e non vediamo l’ora di poterlo accogliere sul palco di X Factor 2021, che ora sarà anche, e soprattutto, il suo palco». Gabriele Immirzi, CEO di Fremantle, dichiara: «Diamo il benvenuto a Ludovico nella famiglia di X Factor. Avrà il compito difficilissimo di sostituire Alessandro Cattelan, che per dieci anni è stato volto e identità del programma. Di lui mi hanno colpito tante cose, ma più di tutte la curiosità e la motivazione con cui ha deciso di intraprendere questo nuovo capitolo della propria carriera artistica, virando senza alcuna esitazione rispetto a un percorso già molto ben avviato.X Factor ha bisogno del suo entusiasmo, della sua passione, della sua energia e della sua voglia di rischiare. Sono sicuro che sarà una scossa salutare per il pubblico, ma anche per noi che facciamo il programma. E siamo felicissimi che abbia accettato questa sfida».

