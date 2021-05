Zona gialla: le nuove regole di accesso al Comune di Scicli

Attualità Comune di Scicli

Zona gialla e le nuove regole di accesso al Comune di Scicli. Riunione del Centro Operativo comunale della protezione civile stamani in Municipio. E’ stato deciso che per quanto riguarda il ricevimento dell’utenza esterna nelle sedi e negli uffici del Comune, considerate le riaperture in corso, di ripristinare, a partire da lunedì 24 maggio, le modalità già vigenti alla data 18 gennaio 2021, con gli accessi dell’utenza esterna nelle sedi e negli uffici del Comune negli orari di ricevimento di seguito indicati:Tutti gli uffici, tranne SUAP e Ufficio Tecnico: Lunedì, Mercoledì e Venerdì dalle ore 9:00 alle ore 12:00; Martedì e Giovedì dalle ore 15:30 alle ore 17:30.SUAP e Ufficio Tecnico: Martedì dalle ore 15:30 alle ore 17:30, Venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00, gli altri giorni previa prenotazione telefonica o via email.Cimitero comunale: giorni feriali dalle ore 7:00 alle ore 19:00, giorni festivi dalle ore 7:00 alle ore 13:00.Farmacia comunale: giorni feriali dalle ore 9:00 alle ore 13:00, dalle ore 16:30 alle ore 20:30, sabato chiusura settimanale.Continuano a essere vigenti le seguenti regole anticovid-19 all’interno degli uffici comunali: ingressi contingentati, uso della mascherina, distanziamento interpersonale di almeno un metro, uso degli appositi dispenser con igienizzante.

