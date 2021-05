Attualità Asp Ragusa

Ieri vaccinate oltre 4 mila persone in provincia di Ragusa Ieri vaccinate oltre 4 mila persone in provincia di Ragusa

Nella sola giornata di ieri si è registrato un numero molto alto di vaccinazione. Infatti, nei cinque hub e nei centri vaccinali dell’Asp si sono vaccinate oltre 4.000 persone. È il dato più alto che si sia mai registrato dall’inizio della campagna vaccinale. Una risposta positiva degli abitanti del territorio ibleo alla vaccinazione. L’apertura del nuovo hub di Ragusa – “PalaMinardi” ha certamente permesso di somministrare più dosi potendo prenotare molte più persone. Da domani parte anche una tre giorni di open day per un’iniziativa, voluta dalla Regione, “Proteggi te e i nonni”, serve a dare un ulteriore impulso alla campagna vaccinale nell’Isola. Infatti, da venerdì 21 a domenica 23 maggio, in tutti gli Hub della nostra provincia: Ragusa - ex ospedale CivileModica - contrada Beneventano Scicli – contrada da Zagarone" Vittoria - Hub "Fiere" Dalle 9.00 alle 18.00 sarà attuato il suddetto progetto. Destinatari gli ultra 80enni e i loro accompagnatori - anche più di uno - over 18, non necessariamente legati da un vincolo di parentela. Sarà consentito l’ingresso senza prenotazione, con una corsia riservata per ridurre i tempi di attesa. Per gli accompagnatori verranno utilizzati, previa adesione volontaria, il vaccino a vettore adenovirale - AtraZeneca. Intanto, continua lo screening test rapidi nei drive in, tamponi molecolari e sierologici, in tutta la provincia, che registra un alto numero: 515756. A tal proposito, il sindaco di Acate ha annunciato che domenica 23 maggio in piazza Calvario – dalle 9.00 alle 13.00 si svolgerà uno screening tamponi rapidi in modalità drive in.

