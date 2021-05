Maria Santissima della Grazie a Chiaramonte Gulfi: gli appuntamenti

Appuntamenti Chiaramonte Gulfi

Continuano con grande semplicità, ma allo stesso tempo con notevole intensità, le celebrazioni legate ai solenni festeggiamenti di Maria Santissima delle Grazie a Chiaramonte Gulfi. Le messe che si tengono nella chiesetta che sorge al limitare della pineta sembra quasi fare rivivere lo spirito cristiano più originale, quando una comunità si riuniva nel nome di Cristo in maniera intima per spezzare il pane e bere il vino facendo così rivivere i segni più evidenti della Passione. Le celebrazioni, intanto, stanno proseguendo con la messa che, oggi, alle 19,30, sarà presieduta da don Vincenzo Guastella, novello sacerdote. Domani, alle 9, santa messa in chiesa Madre mentre, nella chiesa delle Grazie, la celebrazione eucaristica è prevista per le 19,30 e sarà presieduta da frate Andrea Marino. Sabato, poi, la messa vespertina è fissata per le 19,30 e sarà caratterizzata dalla veglia di Pentecoste.Domenica 23 maggio, infatti, si celebra la solennità che, cadendo in seno ai festeggiamenti mariani, assume ancora più valore per la comunità dei fedeli chiaramontani. In particolare, alle 9 e alle 11 ci saranno le sante messe, quella delle 11 sarà caratterizzata dalla celebrazione delle cresime; sempre alle 11, ma nella chiesetta delle Grazie, la santa messa sarà celebrata da frate Giuseppe Burrascano. Le celebrazioni eucaristiche del pomeriggio nella chiesa delle Grazie si terranno alle 17 e alle 19,30. Le iniziative religiose sono sostenute dall’Amministrazione comunale, sindaco Sebastiano Gurrieri in testa, d’intesa con Confcommercio provinciale Ragusa, presidente Gianluca Manenti, e con Confcommercio sezionale, presidente Danilo Scollo.Un supporto voluto per fare in modo sempre di più che l’iniziativa possa trovare diffusione in ambito locale e provinciale.

