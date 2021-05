Naomi Campbell Ã¨ diventata mamma a 50 anni

Moda e spettacolo Instagram

ROMA - Naomi Campbell è diventata mamma a 50 anni (51 il 22 maggio). ’’Una piccola e bella benedizione mi ha scelto come sua madre’’ - scrive sui social la modella postando una foto della sua mano che tiene i piedini di una bimba. ’’Onoratissima di avere quest’anima gentile nella mia vita non ci sono parole per descrivere il legame che ora condivido con te angelo mio. Non esiste amore più grande’’.

