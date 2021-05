Matrimoni con green pass dal 15 giugno: ecco le regole per i banchetti

Italia Decreto

Matrimoni con green pass dal 15 giugno: le regole per i banchetti. I banchetti dopo i matrimoni si potranno celebrare a partire dal 15 giugno. Stessa cosa per cresime, comunioni, ma gli invitati dovranno avere il green pass, cioè la certificazione per dimostrare di essere stati vaccinati con doppia dose, oppure essere guariti dal Covid 19, oppure aver effettuato un tampone antigenico, molecolare o salivare nelle 48 ore precedenti con esito negativo. Lo ha stabilito palazzo Chigi al termine della Cabina di regia riaperture. La road map delle riaperture è stata approvata all’unanimità con il varo del decreto legge del 17 maggio.Matrimoni: certificato verde per gli invitatiGli invitati dovranno dimostrare di avere in tasca la certificazione verde. In pratica dovranno dimostrare di aver concluso il ciclo vaccinale (due dosi dei vaccini Pfizer, Moderna e Astrazeneca o una di J&J), oppure di essere guariti dall’infezione da nuovo coronavirus con certificato rilasciato dalla Asl o dal medico di base) o di aver effettuato nelle 48 ore precedenti un tampone. Allo studio il numero di invitati.Matrimoni: banchetti di nozze ripartono dal 15 giugnoDal 15 giugno, dunque, sarà possibile organizzare anche i banchetti di nozze. Gli aspiranti sposi a pochi giorni dalle date di nozze stabilite magari lo scorso anno, hanno ora una data certa per il riavvio dei ricevimenti. Per mesi non hanno potuto dare la conferma di cerimonie in chiesa o in municipio e del rinfresco a ristoranti, location e catering. Chi si è sposato in chiesa o in municipio lo ha dovuto fare senza poter ufficialmente effettuare il ricevimento. Almeno ufficialmente.Matrimoni: regole invitati e lavoratoriGli organizzatori dovranno individuare un Covid manager che dovrà verificare il rispetto del protocollo da parte di ospiti e lavoratori. Necessario evitare assembramenti e indossare le mascherine quando previsto. L’elenco dei partecipanti dovrà essere conservato per 14 giorni in caso di dovessero verificare positività fra gli ospiti o fra il personale.Buffet somministrato solo da incaricati o monoporzioneIl protocollo ricevimenti prevede una distanza fra i tavoli di almeno due metri. L’eventuale buffet deve essere somministrato da personale addetto e gli ospiti non devono toccare i cibi esposti. Il self service è consentito solo in caso di monoporzioni.Matrimoni: musica e ballo con regole ferreeRegole anche per musica e ballo nel corso del ricevimento. I gruppi musicali - in assenza di barriere anti droplet sui microfoni - dovranno distanziarsi di almeno tre metri dal pubblico. Il ballo è consentito solo all’aperto e ogni invitato dovrà avere 1,2 metri quadrati a disposizione. I balli in spazi al chiuso sono consentiti solo in zona bianca, garantendo una superficie di due metri quadrati a persona. E il ricambio dell’aria del locale andrà potenziato.

