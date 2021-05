Avviso Ragusa: domani nessun ritiro della carta

Economia Ragusa

Ancora disagi per il servizio di raccolta differenziata dei rifiuti. Domani non sarà possibile effettuare il servizio di raccolta della carta. Perdura la crisi al sistema per lo smaltimento dei rifiuti, pertanto domani, giovedì 20, non sarà possibile effettuare il servizio di raccolta della carta, il cui mastello non deve quindi essere esposto. Di giorno in giorno, appena possibile, forniremo aggiornamenti in merito.

