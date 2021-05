Assegnati a Ragusa i fondi ex Insicem alle imprese

Economia Ragusa

Il Vicesindaco, con delega allo Sviluppo Economico, Giovanna Licitra, rende noto che si è conclusa la procedura di assegnazione dei fondi ex Insicem alle imprese che, in possesso dei requisiti richiesti, hanno presentato richiesta. “Preciso – afferma l’amministratore comunale - che tali fondi sono stati assegnati a seguito di due distinti avvisi. Il primo è stato concluso, con determina n. 1643 e n. 1644 del 24 marzo 2021, con cui sono stati individuate le imprese ammessi al finanziamento al “Fondo di rotazione per la capitalizzazione” e al “Fondo per interventi in conto interessi”. Il nostro Ente è stato l’unico Comune Ibleo che ha proceduto ad assegnare le somme previste per il Fondo di rotazione per la capitalizzazione. Sette sono state complessivamente le ditte ammesse al Fondo di rotazione per la capitalizzazione per un importo complessivo pari ad euro 105.000,00; ventisei invece sono state le ditte ammesse al Fondo per interventi in conto interessi per un importo complessivo di euro 50.610,85.La procedura del secondo avviso è stata conclusa con la determina n. 2654 del 18 maggio 2021 con la quale si è proceduto ad approvare elenco delle ditte ammesse e delle ditte escluse in quanto non in possesso dei benefici previsti. Si precisa che sono state ammesse al finanziamento al Fondo per interventi in conto interessi n. 68 ditte per un importo complessivo di euro 190.265,43. Informo altresì che con tale ulteriore intervento economico le imprese, colpite dalla crisi da Covid, beneficiate con questo intervento sono 101, realizzando l’obiettivo di garantire immediata liquidità alle imprese, attraverso contributi diretti finalizzati a garantire una ripartenza del tessuto economico locale.Si coglie, infine, occasione per rappresentare che nei prossimi giorni verrà approvato un avviso pubblico con cui verrà destinata la somma residua di euro 95.458,54 alle imprese che, nel corso 2021, hanno contratto mutui o prestiti connessi alla propria attività di impresa”.

