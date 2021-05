TiramisÃ¹, ricetta classica con savoiardi e mascarpone

Cucina Dolci

Tiramisù, ricetta classica con savoiardi e mascarpone

Tiramisù, ricetta classica con savoiardi e mascarpone. La ricetta classica del tiramisù con biscotti savoiardi e mascarpone è facile da seguire per preparare un dolce gustoso e amato da tutti. Prima di vedere le fasi della preparazione del Tiramisù vediamo quali ingredienti occorrono per la ricetta tradizionale.

Tiramisù ricetta classica: ingredienti:

500 g Mascarpone

300 g Biscotti savoiardi

150 g Zucchero

6 pz Tuorli d'uovo freschissimi

4 pz Cucchiai di Marsala

4 pz Tazze di caffè espresso lungo

acao amaro in polvere Tiramisù ricetta classica: preparazione

Per prima cosa dividete i tuorli dagli albumi e metteteli in due ciotole diverse. Poi unite 1 cucchiaio di zucchero e4 di Marsala ai tuorli e, aiutandovi con le fruste o uno sbattitore elettrico, amalgamate bene il tutto finché non risulterà chiaro e spumoso.Aggiungete ora il Mascarpone e lavorate il composto fino ad ottenere una crema liscia e spumosa. Adesso montate a neve gli albumi, che dovranno risultare di una consistenza molto densa e solida. Cominciate a lavorare le chiare d’uovo da sole fino a quando non risulteranno semi-montate. A questo punto aggiungete poco a poco 2 cucchiai di zucchero e continuate a montare a neve ben ferma il tutto. Una volta raggiunta la consistenza giusta, aggiungete l’altra parte del composto contenente i tuorli e il mascarpone.È importante che eseguiate questa operazione molto delicatamente, incorporando tutto dal basso verso l’alto, così che gli albumi non perdano la loro sofficità. Versate il tutto in un sac à poche e mettetelo in frigo a riposare. Mescolate 1 cucchiaio di zucchero rimasto con il liquore al caffè e con il caffè freddo per realizzare la bagna che servirà per inzuppare i biscotti tipo savoiardi. Assemblate il vostro tiramisù: prendete una pirofila piccola e stendeteci dentro uno strato di crema fredda, poi ricopritela con uno strato di savoiardi imbevuti nella bagna. Ricoprite con un altro strato di crema, poi con uno di savoiardi e così via fino ad esaurimento degli ingredienti. Mettete il dolce in frigorifero per almeno due ore. Prima di servire cospargete sopra un velo di cacao amaro.