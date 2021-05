Lascia ufficio per andare con amante: denunciata per assenteismo

Cronaca Grammichele

I carabinieri hanno denunciato quattro dipendenti del Comune di Grammichele nel Catanese che si erano assentati dal lavoro, risultando in servizio. Sono tre donne e un uomo indagati per truffa aggravata, false attestazioni o certificazioni della propria presenza in servizio ed interruzione di pubblico servizio. I militari dell'Arma, dopo segnalazioni di cittadini, hanno attivato un sistema di sorveglianza con videocamere nascoste e pedinamenti. E' emerso che due donne giustificando "per servizio" l'uscita dalla sede di lavoro erano invece solite, utilizzando l'auto di una di loro, andare a fare la spesa o prendere il caffè. Un dipendente è stato scoperto a lasciare il lavoro e tornare a casa in auto. Il caso più eclatante è quello di una delle dipendenti che, ricostruiscono i carabinieri, "con regolare cadenza, abbandonava la propria sede di servizio per incontrare l'amante, senza preoccuparsi di essere colti in flagranza dai rispettivi coniugi".I due si incontravano nei pressi della sede dell'ufficio comunale della donna e poi si allontanavano a bordo dell'auto dell'uomo.

