Il ricordo di Franco Battiato: Franco la tua amata Sicilia ti sarÃ  grata per sempre

II ricordo di Franco Battiato della pianista e compositrice siciliana Giuseppina Torre. La pianista e compositrice siciliana Giuseppina Torre ha dichiarato sui suoi social: “Ci siamo conosciuti su un volo Catania - Bari e, come solo i grandi sanno esserlo, sei stato di una semplicità disarmante ringraziandomi per averti dato in dono il mio disco. Fai buon viaggio, Franco, la tua amata Sicilia ti sarà grata per sempre

