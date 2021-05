Sicilia Lutto

E' morto Franco Battiato: aveva 76 anni E' morto Franco Battiato: aveva 76 anni

È morto Franco Battiato, il cantautore aveva 76 anni ed era malato da tempo.Si è spento questa mattina nella sua residenza di Milo, era nato a Jonia il 23 marzo del 1945. La conferma viene dalla famiglia che fa sapere che le esequie si terranno in forma strettamente privata e ringrazia tutti per le innumerevoli testimonianze di affetto ricevute. Difficile incasellarlo, impossibile metterlo all'interno di un genere, dargli una pur semplice etichetta, e quindi se c'è un modo semplice per spiegare il suo lavoro è quello di chiamarlo "artista" e godere della sua musica senza tempo, ma anche del suo cinema, della sua pittura. Nella sua lunghissima carriera ha consegnato brani indimenticabili come La cura, Centro di gravità permanente, Voglio vederti danzare.Il direttore de La Civiltà Cattolica Antonio Spadaro ha twittato: «E guarirai da tutte le malattie . Perché sei un essere speciale Ed io, avrò cura di te. Ciao, Franco Battiato»

È morto Franco Battiato, il cantautore aveva 76 anni ed era malato da tempo.Si è spento questa mattina nella sua residenza di Milo, era nato a Jonia il 23 marzo del 1945. La conferma viene dalla famiglia che fa sapere che le esequie si terranno in forma strettamente privata e ringrazia tutti per le innumerevoli testimonianze di affetto ricevute. Difficile incasellarlo, impossibile metterlo all'interno di un genere, dargli una pur semplice etichetta, e quindi se c'è un modo semplice per spiegare il suo lavoro è quello di chiamarlo "artista" e godere della sua musica senza tempo, ma anche del suo cinema, della sua pittura. Nella sua lunghissima carriera ha consegnato brani indimenticabili come La cura, Centro di gravità permanente, Voglio vederti danzare. Il direttore de La Civiltà Cattolica Antonio Spadaro ha twittato: «E guarirai da tutte le malattie . Perché sei un essere speciale Ed io, avrò cura di te. Ciao, Franco Battiato»