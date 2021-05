Economia Avviso Modica

Si asfaltano strade a Modica, disagi alla circolazione stradale: ecco dove Si asfaltano strade a Modica, disagi alla circolazione stradale: ecco dove

Giovedì 20 maggio 2021, alcune arterie cittadine saranno sottoposte a lavori di ripavimentazione stradale a partire delle ore 9. In particolare, si interverrà nella rotatoria tra Via Risorgimento e Via Pietro Borrometi, nella Via Rocciola Scrofani e traverse adiacenti. “Si tratta di lavori di completamento che sono stati ritardati per consentire all’impresa incaricata di provvedere alla posa della fibra telefonica – spiega il sindaco, Ignazio Abbate -. Si era ipotizzato di effettuarli di notte, ma tecnicamente non è stato possibile. Ci scusiamo con gli automobilisti per i disagi che cercheremo di contenere al minimo e li invitiamo alla massima prudenza, ma auspichiamo la collaborazione di tutti”.

Giovedì 20 maggio 2021, alcune arterie cittadine saranno sottoposte a lavori di ripavimentazione stradale a partire delle ore 9. In particolare, si interverrà nella rotatoria tra Via Risorgimento e Via Pietro Borrometi, nella Via Rocciola Scrofani e traverse adiacenti. “Si tratta di lavori di completamento che sono stati ritardati per consentire all’impresa incaricata di provvedere alla posa della fibra telefonica – spiega il sindaco, Ignazio Abbate -. Si era ipotizzato di effettuarli di notte, ma tecnicamente non è stato possibile. Ci scusiamo con gli automobilisti per i disagi che cercheremo di contenere al minimo e li invitiamo alla massima prudenza, ma auspichiamo la collaborazione di tutti”.