Oggi a Ragusa non si ritira la plastica

Il sindaco Cassì informa che oggi, martedì 18, non potrà essere effettuata la raccolta della plastica, che non deve quindi essere esposta. “Ci stiamo adoperando – afferma il primo cittadino - per risolvere nel più breve tempo possibile i problemi in impianto. Lo smaltimento dei rifiuti sta assillando i Comuni siciliani. Resta prevista la raccolta dell’organico di mercoledì 19, seppur con possibili ritardi. Visto il ridotto preavviso di questa comunicazione vi invito a condividerla con amici e parenti, specie se anziani. È stato comunque attivato il servizio di avviso telefonico ai numeri fissi del database comunale e ai cellulari registrati tramite “Sindaci in contatto 2.0”, a cui è possibile iscriversi gratuitamente sul sito web del Comune”.

